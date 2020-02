Hamburg. Spermaförmige Ballons weisen den Weg zum Eingang. Die European Sperm Bank an der Altonaer Straße ist heute offiziell eröffnet worden. Nach der Übernahme des Hamburger Instituts für Reproduktionsmedizin und Cryokonservierung (IRC) durch das Unternehmen aus Dänemark sind die Umstrukturierung und der Umbau der Räume nun abgeschlossen.

Etwa jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren in Deutschland bleibt ungewollt kinderlos. Die Gründe sind vielfältig. „Eine Behandlung mit Spendersamen ist eine Möglichkeit, den Wunsch nach Familie wahr werden zu lassen, wenn es auf natürlichem Weg nicht klappt“, sagt Annemette Arndal-Lauritzen, CEO der European Sperm Bank, die Niederlassungen in Dänemark, London und nun auch in Hamburg hat.

Auch für gleichgeschlechtliche Frauenpaare und Single-Frauen ist die Familiengründung durch Samenspende eine Option. „Die European Sperm Bank versteht sich als Samenbank für alle Geschlechter und Familienkonstellationen“, sagt Arndal-Lauritzen.

Neues Gesetz regelt Rechte und Pflichten

Seit Inkrafttreten des Samenspenderregistergesetzes im Juli 2018 sind viele frühere Rechtsunsicherheiten besser geregelt. Jeder Mensch, der durch eine ärztlich unterstützte Samenspende gezeugt wurde, hat das Recht zu erfahren, von wem er abstammt. Dafür gibt es eine zentrales Samenspenderregister. Geklärt ist auch, dass der Samenspender keine Rechte und Pflichten hat, was insbesondere im Zusammenhang mit Sorgerechts-, Unterhalts- und Erbrechtbelange entscheidend ist.

Nach Angaben des medizinischen Leiters der Samenbank, Tim Cordes, werden nur Spender zwischen 18 und 45 Jahren akzeptiert. Und nur jeder zwanzigste Bewerber werde auch tatsächlich als Spender angenommen. Dazu gebe es aufwendige medizinische Untersuchungen, so Cordes.

Ehe man aufgenommen werden, dauere es mehrere Monate. Finanziell besonders lukrativ ist das Samenspenden nicht. „40 Euro gibt es pro Spende“. so der Reproduktionsmediziner.

„Das Ziel ist ja nicht, Geld zu verdienen.“ Man frage die Probanden nach ihrer Motivation. Vielfach seien diese auch Blutspender und als Organspender registriert. Das Spenderprofil umfasst Informationen über das Aussehen, die Persönlichkeit, Beruf und die medizinische Vorgeschichte des Mannes. Ein Babyfoto können werdende Eltern auch sehen, allerdings kein aktuelles Erwachsenenfoto.

Krankenkasse bezahlen Spendersamen nicht

Frauen und Paare, die sich für Spendersamen entscheiden, müssen dafür nach Angaben von Cordes etwa 700 Euro bezahlen. Die Krankenkassen kommen nach Angaben von Cordes nicht für eine Kinderwunschbehandlung mit Spendersamen auf.