Hamburg. Eine der größten Verwaltungsreformen in der Geschichte der Bundesrepublik beginnt in Hamburg. Ein staatseigenes Unternehmen übernimmt Bau und Betrieb der Autobahnen. Es heißt „Die Autobahn GmbH“. In Hamburg ist die Niederlassung Nord dieses Unternehmens beheimatet. Sie hat als erste von bundesweit zehn Niederlassungen und der Zentrale in Berlin schon Anfang Januar 2020 den Betrieb aufgenommen. Alle anderen starten ein Jahr später.

Was in Hamburg in den kommenden Monaten klappt oder nicht klappt, ist also nicht ganz unwichtig für den Erfolg dieser Verwaltungsreform. Deshalb hatte sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Dienstag nach Hamburg begeben, um die neuen Räume der Behörde am Heidenkampsweg zu besichtigen und den derzeit rund 100 Mitarbeitern den Rücken zu stärken. Später einmal sollen es rund 700 sein.

Kleinste Autobahn GmbH zuständig für 734 Kilometer

Die Niederlassung Nord ist für 734 Autobahnkilometer zuständig. Sie ist damit die kleinste der Autobahn GmbH. Die größte, die Niederlassung West in Montabaur, wird sich um 1556 Kilometer kümmern.

Für den Bau und den Erhalt von Autobahnen waren bislang die jeweiligen Bundesländer zuständig. Sie planten, der Bund bezahlte. Diese Trennung wird mit der neuen Verwaltungsstruktur beseitigt. Dies soll unter anderem zu einer Beschleunigung bei Planung und Bau neuer Autobahnen führen.

Bernd Buchholz (FDP), Schleswig-Holsteins Verkehrsminister, sprach am Dienstag von einer „Mammuthochzeit“. „Wir wollen, dass diese anfangs nicht unumstrittene Reform zu einem Erfolg wird“, sagte Buchholz. Scheuer betonte, erstes Ziel sei nun die reibungslose Übernahme der Autobahnen und der rund 15.000 Beschäftigten in den Landesämtern zum Januar 2021.

Das könnte Sie auch noch interessieren:

Buchholz und Scheuer kritisierten, dass der Autobahnbau in Deutschland nach wie vor viel zu lange dauert. „Manches braucht Jahrzehnte“, sagte Buchholz mit Verweis auf die Autobahn 20. „Jahrzehnte, in denen wir nicht konkurrenzfähig sind.“ Beim Thema Planungsbeschleunigung müsse deshalb mehr geschehen. Manches scheitere aber auch, so Buchholz in Anspielung auf die Grünen, „am Koalitionspartner bei mir in Kiel“.