Zwei lange Jahre musste Mozhdeh Hadigol darauf warten, endlich Bewerbungen schreiben zu dürfen, nachdem sie 2015 aus dem Iran nach Deutschland gekommen war. Als sie 2017 dann schließlich ihre Aufenthaltserlaubnis erhielt, suchte die Hamburger Hochbahn neue Busfahrer – und bot ein Programm für Geflüchtete an. Hadigol wurde als erste Frau darin aufgenommen, nahm vormittags Fahrstunden und lernte nachmittags Deutsch im Intensivkursus.

Programm für Geflüchtete bei der Hochbahn

Nicht nur Alltagsdeutsch, auch Fachbegriffe musste sie lernen – das war sehr anstrengend für sie, hat sich aber auch gelohnt: Seit fast zehn Monaten fährt sie nun Linienbusse für die Hochbahn – und ist ein Vorbild für andere Frauen, denn auch andere weibliche Flüchtlinge beginnen diese Ausbildung.

Die 27-Jährige freut sich besonders, wenn sie ältere Menschen mitnehmen darf, weil diese zumeist freundlicher seien als manche jüngere Fahrgäste. Auch wenn sie gerade nicht Bus fährt, genießt Mozhdeh Hadigol das Leben in Hamburg. In ihrer Freizeit liest die Iranerin am liebsten – auch auf Deutsch, was nicht immer einfach ist: „20 Seiten auf Deutsch sind wie 100 auf Persisch.“