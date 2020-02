Hamburg. Mit Faustschlägen hat ein 42-Jähriger in der Harburger Innenstadt einen Obdachlosen misshandelt, dann verletzte er einen Polizisten. René B., so heißt der Mann, wurde überwältigt und festgenommen. Schnell fanden die Beamten heraus, dass sie hier gerade eine Art prominenten Kriminellen gefasst hatten: Anfang der 1990er-Jahre gehörte René B. zu den berüchtigten Crashkids – eine Bande von Kindern, die in Hamburg Hunderte Autos stahl. Jetzt sitzt der 42-Jährige erneut in Haft. Er blickt zurück auf ein durch Kriminalität und Drogen verpfuschtes Leben.

„Menschen statt Mauern“ hieß das Konzept, das vor knapp 30 Jahren René B. auf den rechten Weg zurückführen sollte – ihn und die anderen Crashkids, die so oft am Hauptbahnhof herumlungerten. Was in der Theorie ganz prima klang, scheiterte in der Praxis auf ganzer Linie. Nur so zum Spaß zogen die Crashkids vom Hauptbahnhof aus los, um Autos zu stehlen. Damit rasten sie durch die Gegend, lieferten sich halsbrecherische Verfolgungsfahrten mit der Polizei.

Mit 13 begann die kriminelle Karriere von René B.

Die kriminelle Karriere von René B. begann, als er 13 Jahre alt war. Nach handfesten Auseinandersetzungen mit seinem Vater hatte er sein Elternhaus verlassen, schließlich nahm ihn die Jugendbehörde in Obhut. Er lebte in der Unterkunft an der Feuerbergstraße oder in verschiedenen Jugendwohnungen. Mit 15 wurde er Vater. Die Mutter: eine Mitbewohnerin eines Heims, die ebenfalls zur Crashkid-Szene gehörte. René B. sprach damals von einem verantwortungsvollem Leben auf dem Bauernhof. Das „Glück“ währte nur wenige Wochen.

„Erlebnispädagogische Maßnahmen“ auf La Palma

Ins Rampenlicht kamen René B. und seine Komplizen nicht nur wegen ihrer vielen Taten. Auch seine Reisen, von der Behörde „erlebnispädagogische Maßnahmen“ genannt, erlangten zweifelhafte Berühmtheit. Auf La Palma, eine der kanarischen Inseln, verwüstete er sein Hotelzimmer, verprügelte einen Betreuer und mischte bei einem Autodiebstahl mit. Zudem gab es Segeltörns. Ein Trip nach Nepal scheiterte aber am Aufschrei der Öffentlichkeit. Im finnischen Kuttula, ein nördlich von Helsinki gelegenes beschauliches Dörfchen, blieb René B. nur einige Wochen in einem speziell für Kinder wie ihn eingerichteten Projekt.

In Hamburg hatten René B. und seine Komplizen ihre eigenen Lebensmittelpunkte, unter anderem bei einem Pädophilen, der als von den Behörden anerkannter Jugendbetreuer arbeitete. Der Mann, so kam heraus, hatte als „Crashkid-Papa“ seine Rolle missbraucht, um sich an den Jungen zu vergehen.

Er prügelte im Rausch auf sein Opfer ein

Nach etlichen Autodiebstählen und Raubüberfällen erreichte die kriminelle Karriere von René B. 1996 ihren Tiefpunkt, als er am Hauptbahnhof auf einen Dealer einstach. Schon damals lebte er in Heimfeld. Er wurde in seiner Wohnung festgenommen und ein Verfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Der Grund für die Tat: Der bei dem Dealer gekaufte „Stoff“ sei von „schlechter Qualität“ gewesen.

2007 beging René B. dann eine weitere schwere Straftat. Zuvor hatte er sich einer Bande angeschlossen, die in Hamburg und Umgebung Geldautomaten mit hydraulischem Werkzeug aus der Verankerung hebelte. Die über eine halbe Tonne schweren Automaten transportierten die Täter mit einer extra umgebauten Sackkarre ab. René B. war einer der Täter aus der Gruppierung. Er wurde mit einem Komplizen festgenommen.

Als er vergangene Woche auf einen Obdachlosen losging, soll der heute 42-Jährige berauscht gewesen sein. Er prügelte auf sein Opfer am Herbert-Wehner-Platz ein, nur ein paar Meter entfernt von der Harburger Polizeiwache. Der Platz mit dem Namen des legendären SPD-Politikers ist Treffpunkt der lokalen Trinker- und Drogenszene.

In letzter Zeit fiel er vor allem wegen Drogendelikten auf

Gegen René B., der zuletzt vor allem durch Drogendelikte auffiel, wird wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. Der 60 Jahre alte Obdachlose erlitt durch den Schlag nur eine leichte Verletzung. Der Polizist, der an diesem Tag befördert werden sollte, musste allerdings ins Krankenhaus gebracht werden. Er war nicht mehr dienstfähig.