Hamburg. Wegen eines Wasserrohrbruchs musste die Neuländer Straße in Harburg zwischen Hannoverscher Straße und Nartenstraße am Mittwochmorgen gesperrt werden. Laut Polizei wurde ein rund zwei Meter großes Loch in eine Hauptleitung gerissen. Die Straße ist auf einer Länge von etwa 30 Metern überflutet.

Der Verkehr wird umgeleitet. Stau gibt es laut der Verkehrsleitzentrale am frühen Morgen noch nicht.

#Rohrbruch in #Harburg: Die Neuländer Str. muss zwischen der Hannoversche Str. und der Nartenstr. voll gesperrt werden. Die #Trinkwasserversorgung läuft wieder, die Arbeiten an der Straße werden aber mehrere Tage dauern. Eine Umleitung wird ausgeschildert. — HAMBURG WASSER (@hamburgwasser) February 5, 2020

Die Sperrung besteht seit 4 Uhr in der Nacht. Seit 6 Uhr funktioniert die Trinkwasserversorgung wieder, so Hamburg Wasser auf Twitter. Die Arbeiten an der Straße werden aber vermutlich mehrere Tage dauern.