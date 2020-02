Die Gerüchteküche um Frank Otto und Nathalie Volk bekommt neues Futter – aus erster Hand: Am Dienstagvormittag postete das Model Bilder, die nur einen Schluss zulassen. Volk und Otto haben am 2. Februar geheiratet, allem Anschein nach in Nashville, Tennessee.

Verlobt ist das Paar bereits seit 2018, doch danach war es lange still um die beiden. Eine offizielle Bestätigung dafür, dass die 23-jährige Nathalie Volk die dritte Ehefrau (aus den vorherigen Ehen hat Otto insgesamt vier Kinder) von Frank Otto (62) ist, steht zwar noch aus: Doch die Bilder lassen trotz fehlenden Kommentars dazu keinen anderen Schluss zu.