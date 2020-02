Hamburg. Das Altarbild verbirgt sich weitgehend hinter einer Kunstin­stallation mit bemalten Kacheln, geschnitten aus einem schwarzen Vorhang, der das Gemälde bis 2013 komplett verhüllte. Über Jahre lugten zuvor nur neugierige Schüler bei einem Besuch der St.-Nicolaus-Kirche in Alsterdorf hinter den dicken Stoff und blickten etwas ratlos auf das Gemälde, das Jesus am Kreuz umgeben von Menschen zeigt. Zwölf tragen einen Heiligenschein, drei offenbar behinderte Menschen nicht. Entstanden ist das Altarbild in der NS-Zeit, als die Nazis in ihrem Wahn vom unwerten Leben Zigtausende Menschen mit einer Behinderung in die Vernichtungslager trieben. Dies geschah auch in den ehemaligen Alsterdorfer Anstalten, auf deren Gelände die St.-Nicolaus-Kirche liegt.

Lange diskutieren Kirchenvertreter, Politiker und Denkmalschützer, was mit diesem Altarbild geschehen soll. Wie kann man das Bild aus der Kirche entfernen und zugleich die Erinnerung an die Opfer der Euthanasie bewahren? Gerade an diesem Ort, wo in der Nazi-Zeit die Anstaltsleitung mehr als 600 Bewohner in die Tötungsanstalten schickten, wo sie verhungerten, durch Giftspritzen oder in Gaskammern starben.

Spektakuläres Projekt

Nun ist die Lösung greifbar nah. Finanzsenator Andreas Dressel und Ralf Staack, kommissarischer Chef des Bezirksamtes Nord, übergaben Hanns-Stephan Haas, dem Vorstandschef der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, eine Förderzusage über 450.000 Euro. Damit soll ein Lern- und Gedenkort finanziert werden.

Es wird ein spektakuläres Projekt, geschuldet der besonderen Art des Gemäldes. Es ist kein Wandbild im klassischen Sinn, sondern wurde direkt auf dem frischen Putz aufgetragen, diese Stucktechnik heißt Sgraffifo. Daher wird nun eine Spezialfirma das Kirchengewölbe abstützen, die gesamte Rückwand heraustrennen und dann auf Rollen Zentimeter für Zentimeter herausrollen. Vor der Kirche wird die Wand in den Boden abgesenkt, von oben abgedichtet und mit einem Lüftungssystem versehen. In die Kirche kommt eine Glaswand, womit man sich dem ursprünglichen Zustand wieder annähert. Denn vor der Renovierung in der NS-Zeit zierte ein kunstvolles Glasfenster aus einer jüdischen Werkstatt die Kirche.

„Es geht uns nicht darum, unsere Geschichte zu schönen, sondern darum, das Bild als Lern- und Gedenkort für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu nutzen“, sagt Vorstandschef Haas: „Wir wollen das Bild nicht einfach wegschaffen, sondern die Auseinandersetzung damit ermöglichen.“

Namen der Ermordeten sind eingetragen

Um sich diesem Ziel zu nähern, werden auf der Rückseite der Backsteinwand die Namen der ermordeten ehemaligen Bewohner der Anstalten eingetragen, sie sind in den Akten dokumentiert. Gegenüber werden drei Bäume gepflanzt, „als Zeichen der Hoffnung auf den Sieg des Lebens, der Auferstehung im Angesicht des Todes“, heißt es in den Plänen.

„Die Evangelische Stiftung Alsterdorf sieht es als eine Aufgabe, besonders an ihre dunkelsten Kapitel zu erinnern und der Opfer der Euthanasie zu gedenken“, sagt Haas. „Wir wollen das Gedenken an das, was damals passiert ist, wachhalten, es soll Teil unserer Erinnerungskultur werden“, sagt auch Finanzsenator Dressel.

Entsetzliche Schmerzen nach Zwangssterilisation

Wie schwierig dieser Weg ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Mehr als zwei Jahrzehnte funktionierte die Abwehrtaktik der Alsterdorfer Anstalten. Erst 1967, 22 Jahre nach dem Krieg, stieß der junge Hamburger Staatsanwalt Dietrich Kuhlbrodt mehr zufällig auf die Tagebücher eines Anstaltsbewohners. Albert Huth, jüdischer Abstammung, war 1940 als 14-Jähriger in den Anstalten wegen angeblich Schizophrenie eingesperrt worden. Penibel notierte er die Foltermethoden der Pfleger, die mit dem Vierkantschlüssel die Thermosicherung der Badewanne abschalteten, um Anstaltsbewohner zu verbrühen. Er schrieb über die entsetzlichen Schmerzen nach seiner Zwangssterilisation ohne Narkose.

Gegen viele Widerstände ermittelte Kuhlbrodt sieben Jahre lang; 1973 umfasste seine Anklageschrift gegen den damaligen Anstaltsleiter sowie Hamburgs stellvertretenden Gesundheitssenator während der Nazi-Zeit wegen Beihilfe zum vielfachen Mord 870 Seiten. Doch ein Verfahren scheiterte wegen angeblich nicht ausreichender Beweise, das andere am angeblich schlechten Gesundheitszustand des Angeklagten – das Gutachten schrieb, wie sich später herausstellte, dessen früherer Hausarzt.

Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen seit den 1980ern

Erst in den 1980er-Jahren machte sich Alsterdorf an die Aufarbeitung der Verbrechen der Nazi-Zeit. Experten werteten Akten aus, das 1987 erschienene wissenschaftliche Werk „Auf dieser schiefen Ebene gibt es kein Halten mehr. Die Alsterdorfer Anstalten im Nationalsozialismus“ gilt bundesweit als beispielgebend für den Umgang mit historischer Verantwortung.

Der Lern- und Gedenkort – Baubeginn wird voraussichtlich im Mai sein – wird eingebettet in die „Straße der Inklusion“, die auf dem Gelände der Stiftung entstehen wird. Neben der Kirche haben sechs weitere Gebäude aus historischer Sicht überregionale Bedeutung – darunter das Fachwerkhaus von 1863 als erstes Gebäude der Stiftung und die alte Großküche von 1912. In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden in Hamburg sollen diese nun in den nächsten Jahren denkmalgerecht und im Sinne einer barrierefreien Nutzung saniert werden. Die Hälfte der Kosten für diese Maßnahmen von insgesamt 15 Millionen Euro trägt der Bund, dafür hatten sich in Berlin die Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß (CDU) und Johannes Kahrs (SPD) eingesetzt.

In den vergangenen 30 Jahren öffnete die Stiftung das früher hermetisch abgeschlossene Gelände. Der Alsterdorfer Markt hat sich dank Einzelhandelsgeschäften längst zu einem Treffpunkt entwickelt, Schule und Krankenhaus wurden durch Neubauten ergänzt. Vorstandschef Haas setzt auf den Brückenschlag zwischen Erinnern und Erneuern: „Ohne die Verantwortung für die Vergangenheit droht Inklusion zum Strohfeuer zu werden.“