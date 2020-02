Hamburg. Für das Frühjahr wird „Vom Bosporus zur Türkischen Riviera“ empfohlen, eine Reise entlang der türkischen Westküste. Auch „Römischer Frühling“ und „Schottlands Inseln“ sind im Angebot. Und auch darüber hinaus gibt es kaum einen Ort in Europa, den man nicht mit den Bussen des Reisering Hamburg (RRH) erreichen kann.

Obwohl das Unternehmen damit erfolgreich ist – zuletzt soll es Jahresüberschüsse in Höhe von 200.000 Euro gegeben haben –, steht es nun im Mittelpunkt eines Streits zwischen dem Landesrechnungshof Hamburg und der Wirtschaftsbehörde. In seinem am Montag vorgestellten Jahresbericht fordert der Rechnungshof den Senat unmissverständlich auf, sich vom Reisering zu trennen, da es nicht Aufgabe der Stadt sei, Busreisen zu veranstalten.

„Hamburg hat kein wichtiges staatliches Interesse an einem staatseigenen Reiseunternehmen“, sagte Rechnungshof-Präsident Stefan Schulz. Die Gewinne der Firma änderten daran gar nichts: „Beteiligungen in der privaten Wirtschaft beinhalten immer das Risiko der wirtschaftlichen Verluste und dürfen daher nur dann eingegangen werden, wenn tatsächlich ein wichtiges staatliches Interesse besteht.“ Das könne der Rechnungshof aber beim besten Willen nicht erkennen.

Reisering und VHH tauschen regelmäßig Fahrer aus

Die Reisering Hamburg GmbH ist eine Tochter der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH), dem zweitgrößten Busunternehmen im Norden nach der Hochbahn. An der VHH wiederum ist die Stadt über ihre Beteiligungsholding mit knapp 95 Prozent beteiligt.

Die Wirtschaftsbehörde hatte gegenüber dem Rechnungshof mit Synergieeffekten argumentiert: VHH und Reisering würden regelmäßig Fahrer austauschen, was für eine optimierte Auslastung der Kapazitäten sorge. Außerdem könne so die Nachfrage nach Gelegenheitsfahrten, etwa von und zu Kreuzfahrtschiffen im Hafen, abgedeckt werden.

Schulz: Reisering ist größter Dissens zwischen Senat und Rechnungshof

Der Rechnungshof findet diese Argumente nicht überzeugend. Er hat sich die Daten der Unternehmen genau angeschaut und festgestellt: „Die Synergieeffekte beim Personal sind sehr gering und betrugen im Jahr 2017 nur 0,2 Millionen Euro oder 0,3 Prozent der gesamten Personalkosten der VHH“, so Stefan Schulz.

Umgerechnet betreffe das nur etwa sieben von 1500 VHH-Mitarbeitern. Und die Leistungen im Gelegenheitsverkehr „könnten private Busunternehmen wahrscheinlich genauso gut abdecken.“

Ungewöhnlich: Während die Behörden auf die Kritik des unabhängigen Rechnungshofs in der Regel reagieren und den angemahnten Mangel abstellen, bleibt die Wirtschaftsbehörde in diesem Fall bei ihrer Haltung: Die Reisering GmbH erfülle ein wichtiges staatliches Interesse. Schulz räumte ein, dass dieser Punkt zwischen Senat und seiner Behörde aktuell „unser größter Dissens“ sei.

Umweltbehörde prüft Deponien nicht – obwohl die eine Gefahr für die Umwelt sind

Einen kräftigen Rüffel hat sich auch die Behörde für Umwelt und Energie (BUE) eingefangen, weil sie nach Angaben des Rechnungshofs sogenannte „Abfallentsorgungsanlagen“ nur unzureichend überwacht.

Dabei handelt es sich um Deponien und andere Anlagen zur Abfallbeseitigung, die aufgrund ihrer Gefahr für die Umwelt als besonders überwachungspflichtig gelten. Einen entsprechenden Überwachungsplan habe die Umweltbehörde auch aufgestellt, so der Rechnungshof – eingehalten habe sie ihn jedoch nicht.

IT-Probleme der Polizei kein Fall für den Rechnungshof

So seien von 2015 bis 2018 nur 20 Prozent der verpflichtenden Regelüberwachungen vorgenommen worden – also nur jede fünfte. Und von den 38 als besonders umweltrelevant eingestuften Anlagen seien 14 „noch nie“ überwacht worden, so der Rechnungshof. Die BUE habe das eingeräumt und auf Personalengpässe verwiesen – und im Gegensatz zur Wirtschaftsbehörde hat sich auch artig Besserung gelobt.

Die IT-Probleme der Hamburger Polizei, über die das Abendblatt am Montag berichtet hatte, waren bislang kein Fall für den Rechnungshof – was auch daran liegt, dass er Vorgänge in der Regel im Nachhinein unter die Lupe nimmt.