Hamburg. Unter dem Eindruck von Klimadebatten und Corona-Virus beginnt die Hamburger Freizeit- und Reisemesse "oohh!" (5. bis 9. Februar). "Das Angebot prägt die Nachfrage - allen Klimadebatten zum Trotz", sagte der wissenschaftliche Leiter der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen, Ulrich Reinhardt, der Deutschen Presse-Agentur. Die Bereitschaft, zugunsten der Umwelt auf das Große - "Fliegen, Fleischkonsum und Autos" - zu verzichten, sei begrenzt. Vielmehr dürften Reisende eher im Alltäglichen Verzicht üben, beispielsweise durch weniger Handtuchwechsel oder Duschen in der Urlaubsunterkunft.

Der Tourismusexperte analysiert jährlich das Reiseverhalten der Bundesbürger und will Ergebnisse zum Messeauftakt vorstellen. Buchte vor zehn Jahren rund ein Zehntel der Reisenden aus Deutschland beim Haupturlaub eine Fernreise, waren es 2019 rund 17 Prozent, wie vorab aus der Tourismusanalyse hervorgeht. Vor allem die Anteile von Fernost-Reisen (von 1,5 auf 2,8 Prozoent) beziehungsweise Nordamerika-Trips (von 1,4 auf 2,7 Prozent) legten in dem Berichtszeitraum deutlich zu.

Wie sich die Buchungen für China angesichts der Ausbreitung des Coronavirus entwickeln werden, bleibe abzuwarten, ergänzte Reinhardt. Statt eines Urlaubsverzichts dürfte aber eher auf andere Länder wie Vietnam oder Indonesien sowie andere Kontinente ausgewichen werden.

Der Tourismusexperte Martin Lohmann vom Kieler Institut für Tourismus- und Bäderforschung hatte jüngst bei der Stuttgarter Reisemesse CMT angesichts der Klimadebatte darauf hingewiesen, dass die Mehrheit der Touristen eine Urlaubsreise nicht deswegen mache, um die Natur zu schützen oder ihre Fürsorge für Arbeitskräfte im Tourismus wirksam werden zu lassen. "Die Leute reisen, um schöne Ferien zu machen."

In Hamburg wollen rund 750 Aussteller ihre Angebote weltweit für Städte- und Urlaubsreisen sowie Radausflüge und Camping vorstellen. Partnerland sind in diesem Jahr die USA. Die Messe vereint in ihren Hallen sechs unterschiedliche Ausstellungsbereiche, unter anderem präsentieren sich Auto-, Caravan- und Fahrradhersteller mit ihren Modellen. Um die 75 000 Besucher kamen in den Vorjahren.

Der Fotohaven Hamburg lädt dazu ein, über Vorträge und Workshops neue Blickwinkel auf Motive zu nehmen oder sich mit der Smartphone- und Drohnenfotografie auseinanderzusetzen. Interessierte können mit Kameras auch Schnappschüsse üben. Die Fotowelten waren 2019 ins Messe-Konzept aufgenommen worden und wollen Hobby- und Profi-Fotografen ansprechen. Schauspieler Armin Rohde (64) wird Fotografien aus seiner Serie "Nachtschicht" ausstellen. Die Bilder habe er während der Dreharbeiten der gleichnamigen ZDF-Krimireihe gemacht, in der er seit 2003 als Kommissar Erichsen zu sehen ist, teilte der Veranstalter mit.