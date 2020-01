Hamburg. Seit wenigen Wochen gilt in Deutschland die Bonpflicht. Besonders die Bäcker sind wegen dieses Gesetzes aus dem Bundesfinanzministeriums verärgert, denn sie sind nun verpflichtet, den Kunden bei jedem Brötchen und jedem Bagel unaufgefordert einen Kassenzettel über den Tresen zu reichen. Für Centbeträge einen Bon auszudrucken, das sei „Irrsinn“, beklagt die Branche.

Eine Stichprobe des Abendblatts in Hamburg hat nun ergeben, dass etliche Bäckereien das neue Gesetz gar nicht mehr beachten. Nur in sieben der 16 besuchten Backstuben wurde den Käufern der Kassenzettel angeboten, also bei weniger als der Hälfte der Läden. Vor allem die Bäcker an den Bahnhöfen der Stadt vermeiden es demnach, die Kunden wegen der Rechnung anzusprechen.

Wenn die Käufer in Schlangen vor der Theke warten und gleichzeitig schon auf die Uhr schauen, um die nächste S-Bahn zu erwischen, kommt schnell Hektik auf. Da bleibt die Bon-Bürokratie oft auf der Strecke, sowohl bei großen Ketten wie von Allwörden, Weiss, Junge oder der Schanzenbäckerei – aber auch bei kleineren Betrieben.

Wenige Leute nehmen den Bon mit

Doch auch in den Bäckereien, die den Kassenzettel anbieten, schütteln die Verkäufer den Kopf über die neue Regelung. So wie bei Ditsch im Bahnhof Altona. Hier bietet der Angestellte den Bon aktiv an, zudem steht auf der Kasse in Leuchtbuchstaben „Kassenbon?“, wenn die Summe für den Einkauf berechnet wird. „Aber trotzdem nehmen nur ein bis drei Leute am Tag den Bon mit“, sagt der junge Mann hinter dem Tresen.

Um die Politik auf die Verschwendung aufmerksam zu machen, planen die Mitarbeiter bei Springer Bio-Backwerk jetzt eine öffentlichkeitswirksame Aktion: Sie haben alle Bons gesammelt, die seit Anfang des Jahres im Papierkorb gelandet sind und wollen diese an das Finanzministerium in Berlin schicken. „Das wird ein großes Paket“, sagt Petra Holldorf, Verkaufsleiterin bei Springer. So wollen die Hamburger den Machern des Gesetzes – wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) – vor Augen führen, dass durch die Neuerung nur unnötige Müllberge entstehen.

„Das Problem ist ja auch, dass die Bons nicht über das Altpapier entsorgt werden können“, kritisiert Petra Holldorf. Die Bäckerei backt ausschließlich mit Bio-Zutaten und versorgt dementsprechend Kunden, die besonders auf Ernährung und Umwelt achten. „Wir überlegen jetzt schon, ein Ökopapier zu verwenden, wie das Reformhaus Engelhardt oder Erdkorn“, so Holldorf. Doch die Kassenrolle sei dann wohl um ein Vielfaches teurer, berichtet die Managerin von den Problemen, welche die Bonpflicht der Branche in Zeiten des möglichst nachhaltigen Konsums beschert.

Viel Verpackungsmüll beim Bäcker

Dazu kommt, dass einige Kunden beim Brötchenkauf ohnehin schon die Menge an Verpackungsmüll kritisieren: Warum geben die meisten Bäcker für jedes Dinkelhörnchen eine eigene Tüte heraus, selbst wenn dieses in einer Minute verzehrt wird und der Papier- und Plastikbeutel ebenso schnell im Abfall endet?

In manchen Läden schauen die Käufer auch mit eigenen Tragetaschen vorbei, um die Einkäufe zu transportieren: Hier wiederum begrenzen Hygienevorschriften die Möglichkeiten der Bäcker, denn sie dürfen keine betriebsfremden, mitgebrachten Tüten hinter dem Tresen befüllen. Auch Greenpeace bemängelt, dass unverpacktes Einkaufen von der Politik bisher so stark beschränkt wird und fordert hier ein Umdenken.

Die Bonpflicht verursacht jede Menge Papiermüll.

Foto: Sebastian Gollnow / dpa

„Wir werden mit so viel Bürokratie, mit Vorschriften und Formularen belastet, dass viele Betriebe, die ohnehin Nachwuchssorgen haben, keine Nachfolger mehr finden“, beklagt Katharina Daube, Obermeisterin der Bäckerinnung Hamburg.

Die Bonpflicht setze dem ganzen Verwaltungsaufwand nun noch die Krone auf. Allein durch die größere Menge an Bons und die Druckkosten hätten die Bäcker einen Mehraufwand von 300 bis 500 Euro im Jahr pro Kasse, rechnet Daube vor. Sie verstehe auch nicht, warum die Branche sich durch die Bonpflicht der Vorverurteilung ausgesetzt sehen müsse, sie hinterziehe Steuern.

Schaden von zehn Milliarden Euro

Von Finanzexperten heißt es dazu, dass Steuerbetrug im Bargeldbereich weit verbreitet sei. Manipulationen in den Geschäften kosteten den Staat zehn Milliarden Euro pro Jahr. Allerdings zweifeln Bäcker aus der Hansestadt an dem Ziel, die neue Praxis werde Steuersünder entlarven. Schon allein um den Überblick über die eigenen Geschäfte und auch die Arbeit der Verkäufer zu haben, würden die Bäcker die Kasse genau kontrollieren, sagt Heinz Hintelmann, Sprecher der Bäckerinnung Hamburg.

Es erfordere schon eine erhebliche kriminelle Energie, wenn Bäcker sich zwei Buchführungen leisteten, eine für sich selber und eine für das Finanzamt, ist Hintelmann überzeugt.

Und welches Risiko würden die Inhaber eingehen, wenn sie ihre Verkäufer dazu bewegen würden, Brote an der Steuer vorbei zu verkaufen?, fragt Daube. „Bei Summen ab fünf oder zehn Euro hätte ich für die Bonpflicht Verständnis“, fasst Hintelmann seine Kritik zusammen. „Aber sich diese Regelung für 50-Cent-Rechnungen auszudenken, das ist Irrsinn“, sagt der Inhaber der Back-Kette Heinz.

Abhilfe aus der Politik

Übrigens könnte tatsächlich bald Abhilfe aus der Politik für das Backhandwerk kommen. So drängt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf Änderungen bei der Bonpflicht. Altmaier sagte jüngst beim Jahresempfang des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft in Berlin, er halte es nicht für richtig, so zu tun, als ob der Ärger der Menschen die Bundesregierung nicht interessiere.

Ein „simpler Anwendungshinweis“ des Bundesfinanzministeriums und der Länderfinanzminister an die Finanzverwaltungen würde ausreichen, dass diese von gesetzlich vorgesehenen Ausnahmemöglichkeiten Gebrauch machen könnten. Die Mittelstandsvereinigung der Union (MIT) startet zudem eine Briefaktion, in der die Mitglieder die Finanzminister auffordern, die Bonpflicht bei Einkäufen unter einem Warenwert von zehn Euro auszusetzen.

Auch der Handelsverband Deutschland (HDE) fordert praktikable Ausnahmeregeln für Firmen: Und zwar für solche Händler, „bei denen im Unternehmensdurchschnitt je Standort oder Betriebsstätte täglich mehr als 500 Bons anfallen“. Auch hier wäre die überwiegende Zahl der Bäcker, wenn die Politik einlenken würde, von dem Ausdrucken von Kassenbelegen befreit.