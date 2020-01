Hamburg. In Hamburgs Schulen starten 414 Referendare. Seit 30 Jahren habe es nicht mehr so viele Neueinstellungen gegeben, verkündet Bildungssenator Ties Rabe. Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst beginnen den zweiten Teil ihrer Lehrerausbildung am Sonnabend, den 1. Februar.

Einen Wermutstropfen bringt die Rekordzahl: Nur 29 Prozent der Referendare sind männlich, Grundschulen verzeichnen sogar nur 16,6 männliche Berufsstarter. "Es ist mir völlig unverständlich, warum verhältnismäßig wenig Männer Lehrer werden wollen", sagt der Bildungssenator. An der Vergütung liege es nicht: Mindestens 3.000 Euro Netto-Gehalt werde im ersten Berufsjahr gezahlt. "Ich fürchte, dass der Grund für die immer geringere Zahl männlicher Lehrkräfte eher die klassischen Rollenvorstellungen von 'Männerberufen' und 'Frauenberufen' sind."

Rekord: Mehr Referendare, aber weniger Bewerber

Die Zahl der Ausbildungsplätze wurde auf 810 Stellen pro Jahr erhöht. Das sind mehr als 40 Prozent, schon im Vorjahr wurden mehr Referendare eingestellt. "Die Schülerzahl wächst, trotzdem wollen wir die kleinen Klassen und die hohe Qualität des Unterrichts beibehalten. Deshalb brauchen wir erheblich mehr Lehrkräfte", sagt Rabe. Zweimal jährlich werden neue Referendare eingestellt.

Das könnte zum Problem werden, denn die Bewerberzahl nimmt ab. Dieses Jahr reduzierte sich der Pool an Bewerbungen um 26,4 Prozent. Im Ländervergleich gibt der Bildungssenator jedoch Entwarnung. "In Hamburg haben wir bisher Glück gehabt, weil die Stadt attraktiv ist und weil viele junge Menschen das Hamburger Schulsystem als attraktives Berufsumfeld entdeckt haben."

Dieses Mal lag die Einstellungsquote bei 54 Prozent. Quereinsteiger besetzen 23 Plätze. Für das Referendariat qualifizieren sich diese durch ein abgeschlossenes Masterstudium mit zwei Unterrichtsfächern, Pädagogik haben sie nicht studiert. Rabe sagt, andere Bundesländer würden mehr als ein Drittel der Plätze mit Quereinsteigern besetzen.

Gymnasien am begehrtesten, Sonderschulen unbeliebter

Gymnasien sind unter Bewerbern am beliebtesten, danach folgen Primar- und Sekundarstufe. Berufs- und Sonderschulen sind am unbeliebtesten. Auf Referendariate an weiterführenden Schulen teilen sich die Bewerber folgendermaßen auf: