Hamburg. Als ein Mann mit einer Waffe direkt auf ihr Gesicht zielte, als er sie zu Boden drängte, da sah Hannelore M. (Name geändert) die letzten Augenblicke ihres Lebens gekommen. „Ich dachte, mein Tod ist da. Ich hatte fürchterliche Todesangst“, schildert die 77-Jährige unter Tränen jetzt im Prozess vor dem Landgericht. Die Seniorin wurde in ihrem eigenen Haus in Rahlstedt von drei Männern überfallen, sie wurde gefesselt, bedroht, verletzt und beraubt.

Ihre Wertsachen sind damit abhanden gekommen – und vor allem ein großes Stück ihres alten Lebens. Denn Hannelore M. kann seitdem kaum noch schlafen, sie leidet unter großer Furcht. Und ihr Haus wird sie aufgeben. „So sehr ich es liebe: Ich kann da nicht mehr leben“, sagt die Rentnerin. Es ist für sie kein Ort mehr der Sicherheit, sondern der entsetzlichen Erinnerungen.

Überfall auf 77-Jährige – Täter erbeuteten 146.260 Euro

Der Tag, der für Hannelore M. zum Alptraum wurde, war der 29. Juni vergangenen Jahres. An jenem Tag öffnete sie einem Mann die Tür, der wie ein Paketbote aussah. Doch dann drängte der Kerl sie zu Boden, weitere zwei Männer stürmten in ihr Haus.

Während ein vierter Täter draußen im Auto Schmiere stand, fesselten die Verbrecher ihr Opfer und zwangen sie, ihren Safe zu öffnen. Laut Anklage, die den Männern jetzt im Prozess vor dem Landgericht schweren Raub und gefährliche Körperverletzung vorwirft, erbeuteten die Männer Bargeld, Gold und Schusswaffen im Gesamtwert von 146.260 Euro.

Das Opfer und dessen verstorbener Mann sind Sportschützen gewesen. Einer der Täter, ein 20-Jähriger, wurde wegen des Überfalls bereits von einem anderen Gericht zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren mit sogenannter Vorbewährung verurteilt. Die drei jetzigen Angeklagten im Alter von 21, 21 und 44 Jahren haben ihr Verbrechen am ersten Verhandlungstag im Wesentlichen gestanden.

Hannelore M. erzählt von ihrer Todesangst

Hannelore M. ist eine zierliche Frau. Bevor sie anfangen kann, den schlimmsten Tag ihres Lebens zu schildern, holt die 77-Jährige tief Luft und wischt sich ein paar Tränen aus den Augen. Sie erzählt von dem Gefühl des Ausgeliefertsein, das sie durchdrang, von ihrer Todesangst, von ihrem Bemühen, sofort alle Anweisungen ihrer Peiniger zu erfüllen. „Ich dachte, bloß nicht schreien. Wenn die mir den Mund zukleben, kriege ich vielleicht keine Luft mehr“, erzählt die Zeugin.

Als sie gefesselt auf dem Boden lag, habe sie den Haupttäter um ihre Herztropfen gebeten. „Er hat aber nicht darauf reagiert.“ Dieser Mann sei auch derjenige gewesen, der ihr die Waffe vors Gesicht hielt, und der einzige, der überhaupt mit ihr sprach. „Die anderen sagten keinen einzigen Ton.“

Das Opfer wurde massiv bedroht

Die Männer hätten sie dann gezwungen, in den Keller zu gehen, wo Hannelore M. mehrere Tresore hat. Als es ihr vor Panik und Anspannung nicht sofort gelangt, den ersten Safe zu öffnen, habe der Wortführer ihren Kopf schmerzhaft an den Haaren zurückgerissen und sie massiv bedroht: „Er guckte mich an, direkt vor meinem Gesicht und sagte: ,Einmal nicht auf: ein Ohr ab. Zweimal nicht auf: zwei Ohren. Dann Finger.’“

Sie habe, erzählt Hannelore M. schluchzend, „schon meine Ohren auf dem Fußboden gesehen und meine Finger. Er hatte ein Messer in der Hand und stand drohend da. Das war so ein fürchterlicher Moment, den kann ich bis heute nicht vergessen.“ Nun habe sie „ein Stoßgebet in den Himmel geschickt“ und tatsächlich beim nächsten Versuch die Tresor-Kombination korrekt eingeben können.

Nach dem Überfall litt das Opfer unter schweren Angststörungen

Als Erstes räumten die Verbrecher den Tresor mit den Waffen leer, dann zwangen sie ihr Opfer, auch den Safe mit den Wertsachen zu öffnen. „Da wurden ihre Augen immer größer, das ganze Geld und das Gold.“ Ihre Peiniger räumten ihre Beute in einen Rucksack. Dann, quasi im Gehen, verletzte der Wortführer Hannelore M. noch mit Reizgas schwer.

„Plötzlich hörte ich einen hellen Knall“, so erzählt es das Opfer, „ohne Vorwarnung. Ich dachte, ich stehe wie in lodernden Flammen. Ich konnte nicht mehr sehen, es lief mir aus den Augen, aus dem Mund. Es hat im Gesicht gebrannt.“ Bis heute müsse sie Augentropfen nehmen, sagt die 77-Jährige.

Doch schwerer belastend sind die psychischen Schäden, die die Hamburgerin davontrug. Nach dem Überfall verbrachte sie wegen ihrer massiven Angststörungen anderthalb Wochen in einer Klinik, macht weiterhin eine Traumatherapie. Gleichwohl sei es mit ihren Ängsten eher „noch schlimmer geworden“, erzählt die Rentnerin. Wenn sie drei junge Leute zusammen sehe, wechsele sie die Straßenseite, und immer wenn sie nach Hause komme, „denke ich, da ist einer drin“.

Die Täter bitten um Entschuldigung

Die Verbrecher hätten ihr „mindestens zwei Jahre meines Lebens geraubt – wenn ich überhaupt je wieder gesund werde“, sagt das Opfer an die Angeklagten gewandt. Als der eine von ihnen, der 44-Jährige Ecevit P., sich entschuldigt und sagt, er schäme sich so sehr, und als Motiv seine „hohen Schulden“ anführt, bricht es aus der 77-Jährigen heraus: „Sie können sich hundertmal entschuldigen“, sagt sie. „Aber es gibt keine Wiedergutmachung.“

Unter Tränen erzählt sie von ihrer Familie, die im Zweiten Weltkrieg aus Ostpreußen fliehen musste und nichts mehr besaß. „Wir waren sehr arm, aber wir sind nie auf die Idee gekommen, jemanden zu überfallen. Wir haben die Ärmel aufgekrempelt und gearbeitet.“ Trotzdem, sagt Hannelore M., nehme sie die Entschuldigung des Angeklagten an. Auch als der 21-Jährige Djordje K. sich an sie wendet und sagt, dass die Tat ihm „sehr, sehr leid“ tue, akzeptiert sie seine Entschuldigung.

Rentnerin nimmt Entschuldigung von einem Täter nicht an

Anders bei Hosein E., den die Zeugin während ihrer Aussage immer wieder als den „Wortführer“ und den „Oberboss“ bezeichnet hat. Jener Mann, der drohte, ihr die Ohren abzuschneiden und der ihr das Reizgas ins Gesicht sprühte. Schon zum Prozessauftakt hatte der 21-Jährige erzählt, er sei bei dem Überfall „voll auf Drogen gewesen“.

Darauf bezieht sich der Angeklagte auch jetzt: „Hätte ich keine Drogen genommen, hätte ich das niemals gemacht“, meint Hosein E. nun an das Opfer gewandt. „Ich wollte mich entschuldigen.“ Doch Hannelore M. schüttelt den Kopf. „Ich habe nicht das Gefühl, dass das bei Ihnen von innen heraus kommt“, versetzt die 77-Jährige. „Und jetzt haben Sie Angst, dass Sie ins Gefängnis müssen.“