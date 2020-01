Hamburger müssen sich ab Montag auf Verkehrsbehinderungen auf zwei Hauptverkehrsstraßen einstellen: Ab Montag wird auf einem Teilstück der Stresemannstraße jeweils eine Fahrspur pro Richtung für den Verkehr gesperrt, ab Anfang März ist auf der Kieler Straße jeweils eine Spur pro Richtung dicht. Das teilte Hamburg Wasser am Donnerstag mit. Die Folge: Es droht wochenlang Stau, vor allem im Berufsverkehr.

Grund für die Sperrungen und damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen sind Bauarbeiten auf den beiden Straßen. Hamburg Wasser muss für ein neues Gebäude in der Stresemannstraße 213 vier neue Abwasserhausanschlüsse erstellen, sagte die Unternehmenssprecherin Sabrina Schmalz.

Kieler Straße: Fahrspur fast einen Monat lang gesperrt

Der erste Bauabschnitt betrifft die Stresemannstraße, eine der meistbefahrenen Verkehrsachsen Hamburgs, wo sich Autofahrer mehr als vier Wochen lang durch ein Nadelöhr zwängen müssen: vom 3. Februar bis voraussichtlich 6. März wird auf der Stresemannstraße zwischen dem Kaltenkircher Platz und Kieler Straße nur eine Spur je Richtung befahrbar sein.

Wissenswertes zur Stresemannstraße:

Die Stresemannstraße wurde 1945 nach dem ehemaligen Reichskanzler Gustav Stresemann benannt

Die mehrspurige Stresemannstraße erstreckt sich im Osten vom Neuen Pferdemarkt/Budapester Straße bis zur Bahrenfelder Chaussee im Westen

Die Stresemannstraße ist rund drei Kilometer lang

Im August 1991 wurde ein neun Jahre altes Mädchen mit seinem Fahrrad auf der Stresemannstraße von einem Lkw überrollt – das Kind erlag seinen schweren Verletzungen. Kurz darauf wurde Tempo 30 eingeführt.

Der Blitzer an der Stresemannstraße 147 ist die lukrativste Radarfalle für die Stadt Hamburg: 2019 zahlten 37.674 Autofahrer 1.026.529 Euro

Auf dem Abschnitt von Kaltenkircher Platz/Stresemannstraße bis Neuer Pferdemarkt gilt seit Ende Mai 2018 ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge

Anschließend gehen die Bauarbeiten an der Kieler Straße weiter. Voraussichtlich ab dem 6. März bis Ende März wird auf der Kieler Straße zwischen der Stresemannstraße und der Koldingstraße ebenfalls nur eine Spur je Richtung zur Verfügung stehen. Gerade morgens und in den Feierabendstunden dürften Autofahrer an dieser Stelle nur langsam vorankommen.

Hamburg Wasser bittet die Verkehrsteilnehmer, die aufgestellten Verkehrs- und Hinweisschilder zu beachten.