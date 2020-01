Hamburg. In dem rauer werdenden Bürgerschaftswahlkampf der vergangenen Tage hatte sich Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank zurückgehalten. Doch jetzt, nachdem vor allem CDU, FDP und SPD die Grünen härter attackieren, meldet sich die Bürgermeisterkandidatin zu Wort. Es seien die immer gleichen Vorwürfe. „Das zeigt nur, dass alle jetzt recht nervös sind, vor allem die CDU“, sagte Fegebank im Gespräch mit dem Abendblatt.

Zuletzt hatten sich CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg und Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Abendblatt-Podcast für eine Deutschland-Koalition mit SPD und FDP ausgesprochen. Weinberg sagte, die Grünen würden „grundsätzliche Funktionen der Stadt bei Sicherheit, wirtschaftlicher Entwicklung und Infrastrukturprojekten infrage stellen“.

Fegebank sieht sich als Person diskreditiert

Fegebank sieht ihre Partei und sich als Person diskreditiert. „Volle Breitseite gegen uns, das geht vorbei an dem Wunsch vieler Hamburgerinnen und Hamburger nach tief greifenden Veränderungen zum Beispiel beim Klimaschutz“, sagte Fegebank. Ein Bündnis aus „GroKo plus FDP“ sei „eine Stillstandskoalition ohne Idee für die Zukunftsfähigkeit der Stadt“. Vor der Wählerentscheidung am 23. Februar bereits informelle Koalitionsbündnisse zu schmieden habe etwas von „Hinterzimmervereinbarungen“.

Die Wissenschaftssenatorin forderte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) indirekt dazu auf, sich zur Fortsetzung eines Bündnisses mit den Grünen zu bekennen. „Der Bürgermeister hat sich bislang um eine klare Position gedrückt“, sagte Fegebank.

Drängenden Fragen der Zukunft

Die Grünen-Politikerin wies darauf hin, dass sich Tschentscher noch immer nicht von dem mittlerweile gelöschten Tweet seines Büroleiters Daniel Stricker („#grünistgewaltbereit“) distanziert habe. „Das ist unsouverän“, so Fegebank.

Stricker hatte mit dem Satz auf die Forderung nach einer Lockerung des Vermummungsverbots im Grünen-Wahlprogramm reagiert. Inzwischen ist die Parteispitze in dieser Frage umgeschwenkt. Fegebank sagte, dass sie aus vielen Gesprächen wisse, dass die Forderung bei vielen Menschen für Irritationen gesorgt habe. „Außerdem ist die Lockerung des Vermummungsverbots für uns nicht prioritär. Wir wollen über die drängenden Fragen der Zukunft sprechen“, sagte Fegebank.