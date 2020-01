Hamburg. Mit insgesamt 35,3 Millionen Euro fördert die Wissenschaftsbehörde in den kommenden dreieinhalb Jahren 22 Forschungsprojekte an den staatlichen Hamburger Hochschulen, die nach Einschätzung der Behörde besonders vielversprechend sind. Von dieser Unterstützung profitieren drei Graduiertenkollegs für Nachwuchsforscher, 15 Forschungsverbünde, in denen Teams mehrerer Hochschulen und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten sowie vier Projekte, die zu international bedeutenden Forschungsvorhaben heranreifen sollen.

Die Behörde vergibt das Fördergeld (maximal 1,8 Millionen Euro je Projekt) zusätzlich zur Grundfinanzierung der Hochschulen, wie Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Dienstag sagte. Es sei eine Anschubfinanzierung, die darauf abziele, dass aus den Vorhaben nationale und internationale Drittmittelprojekte werden – Vorhaben also, die langfristig auch oder vor allem durch die Förderung von externen Geldgebern getragen werden.

Hochschulen hatten insgesamt 37 Projekte eingereicht

Die Ausschreibung für diese dritte Runde der Landesforschungsförderung war themenoffen. Die Hochschulen hatten insgesamt 37 Projekte eingereicht. Die Opposition hatte Fegebank (Grüne) in der Vergangenheit vorgeworfen, sie vergebe Fördergeld nach dem „Gießkannenprinzip“, verweise stolz auf zweistellige Millionenbeträge, kaschiere damit allerdings, dass die Grundfinanzierung der Hamburger Hochschulen unzureichend sei.

Fegebank erklärte dazu am Dienstag, die Förderung funktioniere nicht nach einem Gießkannenprinzip, sondern sei vielmehr „maßgeschneidert“. Aus den 19 Projekten, die in der ersten Runde der Landesforschungsförderung von 2014 bis 2017 mit 16 Millionen Euro gefördert wurden, seien 134 Drittmittelprojekte geworden, die insgesamt 62 Millionen Euro Drittmittel eingeworben hätten.

In den nun ausgewählten 22 Projekten geht es etwa um Gesundheitsrisiken bei Mutter und Kind während der Schwangerschaft, um neue Ansätze in der Krebsdiagnostik- und therapie, um autonome Tauchroboter zur Beobachtung bedrohter Fischarten und um die Sicherheitspolitik in Demokratien.

Vier Projekte sollen mithilfe der Förderung fit gemacht werden für eine Bewerbung ab 2026 um Exzellenzcluster, die von Bund und Ländern gefördert werden. Dazu zählt etwa ein Projekt unter Federführung der Technischen Universität in Harburg. Es zielt darauf ab, mittels 3-D-Druck umweltschonende Materialien mit neuartigen Eigenschaften herzustellen. Daran beteiligen werden sich die Uni Hamburg, das Deutsche Elektronen-Synchrotron und das Helmholtz-Zentrum Geesthacht.