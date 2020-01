Hamburg. Es war ein Vorhaben, das für heftigen Widerstand in Universitätskreisen sorgte: Ausgerechnet die Behörde des grünen Justizsenators Till Steffen (Grüne) sah in einem Entwurf vor, eine Einführung in das Umweltrecht von der Liste der Pflichtvorlesungen für Jura-Studierende in Hamburg zu streichen. Nach einer Prüfung hat Steffen nun entschieden, die Überlegungen zu verwerfen. „Das Umweltrecht gehört weiterhin zum Pflichtprogramm für Jura-Studierende in Hamburg“, sagte Steffen.

Die Überprüfung der Pflichtstoffe war durch einen Beschluss der Justizminister der Bundesländer auf die Tagesordnung gerückt. Eine Neuregelung soll eine bessere Chancengleichheit schaffen. Gegen die im Folgenden geplante Streichung des Umweltrechts hatten jedoch Professoren der Universität Hamburg und der Bucerius Law School klar Position bezogen. „Die Themen Klima und Umwelt sind nicht nur politisch hochaktuell. Jedes größere Infrastrukturprojekt hängt etwa wesentlich davon ab, dass es umweltrechtlich zulässig ist“, sagte Professor Ivo Appel von der Universität Hamburg. Deshalb sei die Streichung nicht schlüssig.

Kritik von den Professoren

Die Lehrenden hatten auch kritisiert, dass zwar das Umweltrecht gestrichen werden solle – dafür aber das Gemeinderecht nach dem ersten Entwurf auf die Liste der Pflichtstoffe rücken sollte. „Mit Verschlankung hat das leider nichts zu tun“, so Professor Michael Fehling von der Bucerius Law School.

Die Behörde revidierte die Pläne nun, so wird das Gemeinderecht seinen Angaben zufolge nicht in den verpflichtenden Lehrkatalog aufgenommen. Steffen betont nicht nur die „große gesellschaftliche Bedeutung“ von Klimaschutz und Umwelt – sie würden auch die Justiz absehbar noch stärker beschäftigen. Wir möchten, dass die Juristinnen und Juristen auch im Umweltrecht topqualifiziert sind, um fit zu sein für aktuelle und zukünftige Herausforderungen“, so Steffen.