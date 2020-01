CDU/CSU und SPD für beschleunigten Ausbau der Syltstrecke

Berlin/Kiel. Die Chancen für einen beschleunigten Ausbau der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt steigen nun doch wieder: Die Spitzen der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD hätten sich verständigt, den zweigleisigen Ausbau der Marschbahn auf der Strecke Niebüll-Klanxbüll in das entsprechende Gesetz zur Planungsbeschleunigung aufzunehmen, teilten die schleswig-holsteinischen CDU-Bundestagsabgeordneten Astrid Damerow und Johann Wadephul am Dienstag in Berlin mit. Das Gesetz müsse nun noch vom Verkehrsausschuss und vom Bundestag beschlossen werden. Damerow und Wadephul sprachen von einem Durchbruch.

Anfang November war auf Initiative des Bundesumweltministeriums der zweigleisige Ausbau der Syltstrecke aus dem Gesetzentwurf zum beschleunigten Ausbau von Verkehrsprojekten herausgefallen. Im Dezember sprach sich der Bundesrat für den beschleunigten Ausbau der Marschbahn nach Sylt aus.