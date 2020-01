HSV geht mit großer Zuversicht in die zweite Saisonhälfte

Hamburg. Der Hamburger SV will in der zweiten Saisonhälfte der 2. Fußball-Bundesliga Tempo aufnehmen. "Zweifel sollte man nie haben, wenn man große Ziele vor Augen hat. Die Zuversicht ist groß", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking am Dienstag. Der Tabellen-Zweite erwartet im ersten Pflichtspiel des Jahres am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) den 1. FC Nürnberg, der aktuell den 16. Platz belegt.

Nach dem 2:5 im Testspiel am vergangenen Donnerstag beim Regionalligisten VfB Lübeck hatte sich Hecking selbstkritisch gezeigt. "Ich kann ja nicht nur die Spieler infrage stellen, sondern muss auch mich selbst in die Pflicht nehmen", sagte der 55-Jährige in einem Podcast des "Hamburger Abendblatts".

Vor der Partie gegen den Club fordert der Coach aber auch von seinen Spielern mehr: "Mit der zweiten Halbzeit gegen Lübeck war ich nicht zufrieden. Wir brauchen Spieler, die von der ersten Sekunde wissen, worum es geht." Vor diesem Hintergrund könnte es Änderungen in der Startformation geben. Kandidaten sind die Winterneuzugänge Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach), Louis Schaub (1. FC Köln) und Joel Pohjanpalo (Bayer Leverkusen).

Der 1. FC Nürnberg sei stärker als es der momentane Tabellenplatz aussagt, betonte Hecking. Die Franken hätten mit den Testsiegen gegen Bayern München (5:2) und ZSKA Sofia (5:0) für "Ausrufezeichen gesorgt". Wie der Trainer am Dienstag zudem mitteilte, soll Jonas David in der laufenden Transferperiode noch verliehen werden, um dem 19 Jahre alten Mittelfeldakteur Spielpraxis zu ermöglichen.