Hamburg. Nachdem der erste Fall einer Coronavirus-Infektion in Deutschland in Bayern bestätigt ist, stellt sich auch in Hamburg die Frage, wie die Stadt auf mögliche Erkrankungsfälle vorbereitet ist. „Zurzeit gibt es noch keinen Verdachtsfall in Hamburg“, sagt Dennis Krämer, Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde. Diese sei über die aktuelle Situation im täglichen Austausch mit dem Hamburger Flughafen, dem Hafen, dem Bernhard-Nocht-Institut (BNI) und dem Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin.

Sollte es zum Beispiel in einem Flugzeug einen Verdachtsfall mit den typischen Symptomen Fieber, Husten und Kurzatmigkeit sowie einen Kontakt zu China in der Vorgeschichte geben, würden schon aus dem Flugzeug heraus der Flughafen, das Deutsche Rote Kreuz sowie BNI und RKI informiert. Am Flughafen würde der Patient isoliert, medizinisch versorgt und dann auf die Isolierstation eines Hamburger Krankenhauses gebracht.

So wird das Coronavirus übertragen.

Coronavirus: Jedes Hamburger Krankenhaus hält Isolationsbetten frei

Der Hamburger Airport gehört zu den fünf Flughäfen in Deutschland, die bei Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion angeflogen werden dürfen. Des weiteren zählen Düsseldorf, Frankfurt, München und Berlin zu.

Die erste Anlaufstelle in Hamburg ist in der Regel die Infektionsabteilung des Universitätsklinikums Eppendorf. Aber jedes Krankenhaus hält Isolationsbetten frei. „Je nach Lage können Hamburger Krankenhäuser einzelne Stationen oder Trakte als Isolierbereiche einrichten“, sagt Krämer. Aber davon sei man noch weit entfernt. „Es besteht in Hamburg kein Grund, in Panik zu verfallen. Wir sind gut ausgerüstet und für solche Fälle gut aufgestellt“, sagt Krämer. Wer in den vergangenen 14 Tagen in China gewesen ist und jetzt unter typischen Symptomen leidet, sollte möglichst schnell ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Das Coronavirus:

Die Symptome sind Fieber, Husten und Kurzatmigkeit

Die Inkubationszeit des Coronavirus' beträgt sieben Tage

Seinen Ursprung hat das Coronavirus auf einem Fischmarkt in Wuhan

Fragen zum Coronavirus? Barmer schaltet Info-Hotline

Auch im Katholischen Marienkrankenhaus ist man auf eventuelle Erkrankungsfälle vorbereitet. „Bei Patienten mit Atemwegserkrankungen fragen wir gezielt nach Aufenthalten in China oder nach China-Aufenthalten von Angehörigen“, sagt Dr. Michael Wünning, Chefarzt der Notaufnahme im Katholischen Marienkrankenhaus. „Wir sind sensibel, aber nicht panisch. Im Falle einer Coronavirus-Infektion würden wir sofort den Patienten isolieren, das Personal schützen und mit einem Kompetenzzentrum Kontakt aufnehmen“, sagt Wünning weiter. Die Grippe-Erkrankungen seien im Moment das weitaus größere Problem, mit wesentlich mehr Todesfällen in der Vergangenheit.

Für alle, die Fragen zum Coronavirus haben, hat die Krankenkasse Barmer eine Hotline eingerichtet, die rund um die Uhr zu erreichen ist. Unter der Telefonnummer 0800 84 84 111 geben Medizinexperten Informationen darüber, wer besonders gefährdet sei, wie man sich schützen und einen Verdachtsfall erkennen könne. Auch wer nicht bei der Barmer versichert ist, kann die Hotline nutzen.