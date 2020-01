Experte bestätigt: Der Wolf ist zurück in Hamburg

Hamburg. In Hamburg ist erneut ein Wolf gesichtet worden. In Neuengamme im Bezirk Bergedorf hat am Sonnabend ein Jäger einen Wolf von einem Hochsitz aus beobachtet und gefilmt. Laut Umweltbehörde begutachtete anschließend der Wolfsexperte Norman Stier von der Technischen Universität Dresden das Video und stufte es als eindeutigen Nachweis ein.

Stier, der als Wolfsexperte für Schleswig-Holstein und Hamburg zuständig ist, geht jedoch davon aus, dass der Wolf längst weitergezogen ist.

2018 riss ein Wolf ein Schaf in Schnelsen

Bei der Sichtung in Bergedorf handelt sich um den dritten eindeutigen Nachweis eines Wolfes in Hamburg. 2013 wurde ein Wolf in Kirchwerder ebenfalls im Bezirk Bergedorf fotografiert. Im Juli 2018 wurde in Schnelsen ein Schaf durch einen Wolf gerissen. Bei allen Nachweisen, wie auch bei dem aktuellen, handelt es sich nicht um Tiere, die sich längere Zeit in Hamburg aufhalten.

„Die Ausbreitung des Wolfs betrifft uns als Stadtstaat weniger als die Flächenländer. Wölfe durchwandern Hamburg auf der Suche nach geeigneten Lebensräumen oder Partnern", saggte Jens Kerstan. Deswegen gehe die Behörde von einem einzelnen Tier aus, das nicht in Hamburg bleiben werde.