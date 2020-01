Hamburg. Der Campus Von-Melle-Park der Universität Hamburg in Eimsbüttel wird um ein neues Zentrum für Geistes- und Sozialwissenschaftler erweitert: Ab 2023 sollen etliche Forschungsgruppen der Hochschule sowie außeruniversitäre Einrichtungen in das ehemalige Fernmelde- und Postamt an der Schlüterstraße einziehen.

Bis dahin soll das 1907 errichtete, prachtvolle Gebäude mit neugotischer Fassade bis auf seine historische Grundstruktur zurückgebaut, saniert und um einen Neubauflügel an der Binderstraße und Hofeinbauten ergänzt werden, wie Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) und Finanz- und Bezirkssenator Andreas Dressel am Montag erklärten.

440 Millionen Euro Mietkosten in 30 Jahren

Für den Umbau, der einen dreistelligen Millionenbetrag kosten könnte, werden die Eigentümer von dem Immobilienunternehmen Peakside sorgen. Durch die geplanten Maßnahmen entstehe eine zusätzliche Fläche von bis zu 8000 Quadratmeter, so dass sich die gesamte Nutzfläche auf etwa 52.000 Quadratmeter belaufen werde, sagte Peakside-Gesellschafter Boris Schran.

Die Stadt wird das Gebäude vom 1. Januar 2023 an für 30 Jahre mieten. Der Mietpreis von mehr als 19 Euro pro Quadratmeter und die somit erwarteten Gesamtmietkosten von etwa 440 Millionen Euro in 30 Jahren seien erstens vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes sehr aufwendig sei und von Peakside bezahlt werde. Zweitens handele es sich bei dem alten Postamt um ein „Filetstück“ in bester Lage, das sich nicht etwa mit einem normalen Bürogebäude vergleichen lasse, sagte Andreas Dressel.

Finanzsenator kritisiert CDU-Regierung

Mit dem Beschluss endet ein jahrzehntelanges Ringen um die Nutzung des Baus. Es sei ein Jammer, dass die Stadt zu Zeiten einer CDU-Regierung in Hamburg das Gebäude nicht gekauft habe, als dies noch möglich gewesen wäre, sagte Dressel. Dadurch sei nur noch eine Anmietung möglich gewesen. Darum hatte sich der rot-grüne Senat schon länger bemüht. Die Verhandlungen seien schwierig gewesen, hieß es.

„Wir investieren viel – auch an der Schlüterstraße –, um den schon im Schulbau bekannten Grundsatz ‚gute Räume für gute Bildung’ auch an allen Hochschulstandorten Wirklichkeit werden zu lassen“, sagte Dressel. Von einem „spektakulären Erfolg für den Wissenschaftsstandort Hamburg“, sprach am Montag Katharina Fegebank.

GIGA zukünftig an einem Standort vereint

Zu den künftigen Nutzern seitens der Universität Hamburg zählen die Psychologie, der Exzellenzcluster zu Manuskriptkulturen „Understanding Written Artefacts“ sowie mehrere Graduiertengruppen (Nachwuchsforscher) sowie Kollegforschergruppen, die mit Gastforschern zusammenarbeiten.

Ebenfalls in das Gebäude ziehen wird das German Institute of Global and Area Studies (GIGA), dessen Forscher sich mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost sowie mit globalen Themen beschäftigen. Das GIGA unterhält derzeit zwei Standorte: am neuen Jungfernstieg und an der Rothenbaumchaussee.

Nun sollen die Forscher beider Einrichtungen in der Schlüterstraße zusammenarbeiten. Außerdem soll das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW) in dem Gebäude unterkommen, das Deutschlands größte wirtschaftswissenschaftliche Bibliothek unterhält.

Uni-Chef Lenzen: langersehnter Wunsch erfüllt

Uni-Präsident Dieter Lenzen sagte: „Je enger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beieinander untergebracht sind, desto leichter und wahrscheinlicher wird die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre. Schon deshalb begrüßt die Universität Hamburg die Anmietung des ehemaligen Fernmeldeamts – ein langersehnter Wunsch, in besonderer Weise.“

Giga-Direktorin Amrita Narlikar sagte, das Gebäude erinnere sie an ihr altes College in Oxford. Auch Kay Gätgens erklärte, das Gebäude für die Geisteswissenschaften werde für Glanz sorgen, für „ein bisschen Oxford in Eimsbüttel“.