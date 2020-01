Eine Räucherfischfalle für die Maus

So hatte mich die Holde in 22 Ehejahren noch nie angeguckt. Mannomann. Das Kleinhirn jubilierte: Klasse, wenn du im Alter noch Wirkung erzeugst. Der spitze Schrei indes irritierte dann doch. Und siehe da: Auf der Gardinenstange im Flur unserer Altbauwohnung im Hochparterre, in fast drei Meter Höhe, ließ es sich ein Nagetier gut gehen. Ratte oder Maus? Jedenfalls wirkte das braune Viech im Morgengrauen wenig possierlich. „Sie chillt“, erkannte die Tochter. Auf den Trick mit geöffnetem Fenster und wedelnden Handbewegungen fiel das Tier nicht herein: Plötzlich war es verschwunden. Spurlos. Erst mal alle Zimmertüren versperren, ab zur Arbeit und am Abend auf die Gunst der späten Stunde warten.

Zwischendurch machten sich hilfsbereite Nachbarn auf die Suche nach Rattenfallen. Fehlanzeige in drei Baumärkten. Ausverkauft. Wegen des milden Winters herrsche aktuell eine Mäuse- und Rattenplage. Ein neppender Kammerjäger verlangte mehrere Hundert Euro, ein anderer erklärte sich zum Kommen bereit – in vier Tagen.

Mithin ein Fall für Norbert, als Chef eines Kleingartenvereins Profi in vielen Notlagen. „Da gibt’s nur eine Lösung“, riet er am Telefon. Mit Erfolgsgarantie. Eimer halb mit Wasser füllen, Holzbrett als Laufsteg an den Rand führen – mit Leckerlis ausstatten. „Haut von Räucherfisch ist der Hit“, wusste Norbert. Der Clou: Styropor-Flocken auf der Wasseroberfläche treiben lassen und ebenfalls mit Fisch bestücken. Kalkül: Der Nager erkennt das Wasser nicht, wagt gierig den Absprung – und versinkt. Auf also zum Fischhöker. Vier Euro für Makrelenfilet. Und wer einmal versucht hat, in Geschäften ein Stückchen Verpackungsmaterial aus Styropor zu schnorren, weiß um die komplexe Aufgabe. Zumindest was das betrifft, sind wir in Hamburg auf dem richtigen Umweltweg.

PS: Davon kann die Rattenmaus nur noch träumen. Unmittelbar vor Aufbau der Fischfalle gab sie sich im Flur eine kurze Blöße. Den Rest erledigte das Holzbrett. Schweren und klopfenden Herzens.