Bildungsministerin bei Gedenkfeier in Auschwitz

Kiel. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien nimmt am Montag an den zentralen Feierlichkeiten in Polen zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau teil. Sie vertritt auf dem Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU), wie das Ministerium mitteilte. "Das Gedenken darf nicht aufhören und sich nicht auf diesen Jahrestag beschränken", erklärte Prien. "Die Verbrechen des Nationalsozialismus und die historische Verantwortung für die Shoa gehören zu unserer nationalen Identität." Deshalb seien das Erinnern und das Befassen mit der deutschen Geschichte wichtig.