Profi-Boxer Harutyunyan empfiehlt sich für WM-Kampf

Hamburg. Profiboxer Artem Harutyunyan hat beim internationalen Kampfabend in Hamburg seinen IBO-Titel als Internationaler Meister im Superleichtgewicht erfolgreich verteidigt. Der 29 Jahre alte Hamburger besiegte am Samstagabend im Universum-Gym am Fischmarkt den Argentinier Miguel Cesario Antin durch technischen K.o. in der fünften Runde. Harutyunyan, der in neun Profikämpfen unbesiegt ist, kann nun auf einen WM-Kampf hoffen.

Ebenfalls zum neunten Mal siegreich ist Abass Baraou geblieben. Der 25 Jahre alte Boxer aus dem Sauerland-Boxstall setzte sich im Superweltergewicht gegen den Mexikaner Abraham Juarez durch technischen K.o. in der fünften Runde durch und bleibt damit unbesiegt. Juarez musste nach mehreren Kopftreffern zu Boden und setzte den Kampf nicht mehr fort.

Baraou hatte die Vorbereitung auf den Kampf weitgehend allein bestritten. Sein Trainer Ulli Wegner stand wegen eines Oberschenkelhalsbruchs nicht zur Verfügung. Während des Kampfes wurde der WM-Dritte der Amateure von 2017 von Harutyunyans Trainer Artur Grigorian betreut.