Die Maus bringt Beethoven für Kinder in die Elphi

Hamburg. Im Rahmen des ARD-Beethoven-Experiments hat die Maus am Samstag in der Hamburger Elbphilharmonie Station gemacht. Ziel der einwöchigen Tour durch neun Städte ist es, mit der Namensgeberin der "Sendung mit der Maus" Beethoven und die Musik des berühmten Komponisten in dessen 250. Geburtsjahr auch jungen Musikfans näherzubringen. Die "Elphi" sei der große Höhepunkt am Finalwochenende, sagte ein Sprecher des Westdeutschen Rundfunks, der das Beethoven-Experiment federführend für die ARD betreut. Musikalisch begleitet wurde die Maus beim Familienkonzert vom NDR Elbphilharmonie Orchester. Zum Abschluss der Tour sollte sie am Sonntag in Saarbrücken gastieren.