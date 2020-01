Sperrung der B 404 zwischen Klein Barkau und Nettelsee

Kiel. Wegen eines Brückenneubaus wird die Bundesstraße 404 zwischen Klein Barkau und Nettelsee am Sonntag für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung findet von 10.00 bis 22.00 Uhr statt, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein am Freitag mitteilte. Eine Umleitung wird demnach eingerichtet und führt den Verkehr aus Norden kommend ab Klein Barkau über die L 307 nach Flintbek, die L 318 Richtung Bordesholm und die L 49 zur Anschlussstelle Nettelsee. Aus dem Süden kommender Verkehr werde ab der Anschlussstelle Nettelsee in die entgegengesetzte Richtung umgeleitet.