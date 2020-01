BUND: Rot-Grün erhält mangelhaftes Zeugnis für Umweltpolitik

Hamburg. Nach fünf Jahren Rot-Grün hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) dem Senat ein mangelhaftes Zeugnis für die Umweltpolitik ausgestellt. Der Koalitionsvertrag sei nur unzureichend umgesetzt worden, sagte Landesgeschäftsführer Manfred Braasch am Freitag in der Hansestadt. Klimakrise und Artensterben hätten sich verstärkt. "Rot-Grün hat gegenüber der Umwelt nicht Wort gehalten." Fortschritte in den Bereichen Energie, Luftreinhaltung und Lärmschutz seien kaum zu erkennen.

Einen positiven Trend gebe es aber beispielsweise bei den Themen Straßenbäume und Stärkung des Naturschutzes, sagte Braasch weiter. Außerdem seien drei neue Naturschutzgebiete ausgewiesen worden. Doch nach Worten von Braasch steht für den BUND fest: "Wir erwarten, dass egal wer nach dem 23. Februar im Hamburger Rathaus das Sagen hat, in der Umweltpolitik gerade vor dem Hintergrund der Klimakrise mindestens drei Schippen draufgelegt werden", forderte er.