50 000 Euro Schaden nach Brand in Doppelhaus

Grömitz. Bei einem Brand in einem Doppelhaus in Grömitz im Kreis Ostholstein ist in der Nacht zum Freitag ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Ein 40-Jähriger wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Mehrere andere Bewohner konnten sich unverletzt aus dem Haus retten. Über die Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.