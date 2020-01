Hecking vor der Saison-Fortsetzung: "Mein Gefühl ist gut"

Hamburg. Trainer Dieter Hecking geht mit dem Hamburger SV optimistisch in die Fortsetzung des Aufstiegskampfs in der 2. Fußball-Bundesliga. "Mein Gefühl ist gut", sagte der 55-Jährige im Interview mit NDR 90,3. "Ich sehe unsere Mannschaft, die ein tolles Miteinander hat, die sehr gestärkt als Mannschaft fungiert."

Trotz der kleinen Durststrecke vor Weihnachten sei keine Mannschaft am HSV vorbeigegangen beziehungsweise weggezogen, "so dass wir nicht euphorisch, aber mit der klaren Zielvorgabe und Zielsetzung in die letzten 16 Spiele der Runde gehen können". Er sehe keine Mannschaft, "die wirklich deutlich besser ist als wir, und das gibt uns eigentlich ein gutes Gefühl".

Die Hamburger bestreiten am kommenden Donnerstag ihr erstes Liga-Spiel des Jahres nach der Winterpause gegen den 1. FC Nürnberg. Vor dem 19. Spieltag haben die Hanseaten als Tabellenzweiter drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer Arminia Bielefeld und sind punktgleich mit dem Dritten VfB Stuttgart.

Der Wechsel als Trainer von der Bundesliga in die 2. Liga sei eine Umstellung für ihn gewesen. "Da muss man sicherlich aufpassen, dass man die jetzigen aktuellen Spieler vom HSV nicht überfordert mit seinem Anspruchsdenken", meinte er. "Ich glaube aber auch, dass es sich lohnt, Spieler zu fördern, aber auch zu fordern." Nur dann würden sie besser.

Hecking hatte im vergangenen Sommer Borussia Mönchengladbach in die Europa League geführt, musste danach dennoch gehen und entschied sich anschließend für den HSV.