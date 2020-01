Hamburg. Der Mann, der bei Hannelore M. (Name geändert) vor der Tür stand, war gekleidet wie ein Paketbote. Doch die scheinbar harmlose Maskerade diente einem teuflischen Plan: Es galt, möglichst viel Beute zu machen, bei einem wehrlosen, den Tätern verzweifelt unterlegenden Opfer. Ein verbrecherisches Quartett wollte die Rentnerin überfallen und ausrauben.

Sie fesselten die 78-Jährige, sie drohten, ihr ein Ohr abzuschneiden, falls sie ihnen nicht den Zugang zu ihrem Tresor verrate. Und schließlich traten die Männer die Flucht an, schwer beladen mit ihrer Beute, und ließen die verletzte, verängstige Frau zurück.

20-Jähriger nannte seine Mittäter

Heute, gut sechs Monate nach dem Raubüberfall vom 29. Juni 2019, beteuern die Anklagten im Prozess vor dem Landgericht ihr Bedauern über die Tat. „Mir tat die alte Dame während des Überfalls immer leid“, sagte einer der Angeklagten beispielsweise.

Vor Gericht sitzen drei Männer, zwei 21 Jahre alt, einer 44, die Staatsanwalt wirft ihnen schweren Raub und gefährliche Körperverletzung vor. Ein vierter Täter ist bereits vor dem Jugendschöffengericht verurteilt worden. Der 20-Jährige bekam zwei Jahre Haft mit sogenannter Vorbewährung. Strafmildernd hatte sich bei ihm unter anderem ausgewirkt, dass er seine Mittäter benannt hatte.

Tipp führte die Täter zur wolhabenden Witwe

Laut Anklage planten die vier Täter den Überfall, nachdem sie von einem unbekannten Hinweisgeber einen Tipp bekommen hatten, dass bei der wohlhabenden Witwe viel zu holen sei. Mit dabei hatten sie eine Schreckschusswaffe und ein Messer, um das Opfer zur Öffnung ihrer Tresore zu zwingen. Einer wartete im Wagen und stand Schmiere, während ein 21-Jähriger als Paketbote verkleidet bei dem arglosen Opfer klingelte.

Als die 78-Jährige öffnete, wurde sie von dem nunmehr maskierten Mann in den Flur gedrängt, zu Fall gebracht und gefesselt. Dann, so die Anklage weiter, durchsuchten die Täter das Haus nach Beute. Schließlich habe einer der Männer der Hamburgerin ein Springmesser an den Kopf gehalten und gedroht, ihr das Ohr abzuschneiden, falls sie nicht den Safe öffne.

Gesamtwert der Beute: 146.260 Euro

So erbeutete das Quartett Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von 146.260,- EUR sowie mehrere Waffen. Bevor sie das Haus verließen, lösten sie die Fesseln des Opfers, verletzten die Rentnerin mit Pfefferspray im Gesicht. Die Beute teilten die Männer später auf, wobei jeder von ihnen, auch der Tippgeber, mindestens 20.000 Euro erhalten haben soll.

Auf die Spur der Männer kam die Polizei unter anderem, weil die Täter das Paket im Haus zurückgelassen hatten, auf dem sich DNA sicherstellen ließ.

Täter bedauern den Raubüberfall

In den sechs Monaten der Untersuchungshaft frage er sich „jeden Tag, wie es dem Opfer geht und wie sie das verkraftet hat“, sagte Hosein E. zum Prozessauftakt. Er sei „kein böser Mensch“ und bedaure die Tat. Der 21-Jährige legte im wesentlichen ein Geständnis ab, ebenso wie die beiden Mitangeklagten Ecevit P. (44) und Djordje K. (21), die ebenfalls ihre Reue bekundeten.

Einer der Männer gab an, bei der Tat „voll auf Droge“ gewesen zu sein. Die anderen beiden nannten Schulden als Motiv. Der Prozess ist auf zunächst zehn Verhandlungstage bis zum 25. März terminiert.