Hamburg. Wenn Elke M. (Name geändert) abends die Stufen zum Schlafzimmer ihres Hauses hochsteigt, muss sie sich jedes Mal aufs Neue überwinden. Das Trauma, das die 71-Jährige vor anderthalb Jahren erlebte, ist immer noch präsent. Damals wurde die Hamburgerin von zwei maskierten Männern überfallen.

Die Verbrecher zwangen ihr Opfer, ihren Safe zu öffnen und Wertsachen herauszugeben, dann fesselten sie die Frau an einen Stuhl und besprühten ihr wehrloses Opfer mit Flüssigkeiten.

Opfer hatte Todesangst

„Ich dachte“, so erzählte es die Zeugin später im Prozess, „da kommt ein Streichholz geflogen, und ich komme nicht weg.“ Einer der Männer, die das Opfer so quälten und in Todesangst versetzten, ist Dawid W. (41). Mit von der Partie war auch Katrin K. (45), die während der Tat im Auto Schmiere gestanden hat und Telefonkontakt zu ihren Mittätern hielt.

Ein weiterer Mann, der zum Trio gehört, ist noch nicht gefasst. Diese drei haben nicht nur den brutalen Überfall verübt; sie stahlen auch aus zwei weiteren Häusern viel Geld.

Staatsanwalt fordert acht Jahre Haft

Insgesamt, so heißt es in der Anklage im Prozess vor dem Landgericht, erbeuteten sie auf ihren Raubzügen zwischen dem 1. August und dem 13. September 2018 Geld und Schmuck im Wert von rund 260.000 Euro. Jetzt, am 14. Verhandlungstag, forderte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer für den einschlägig vorbestraften Dawid W. acht Jahre Haft.

Für Katrin K. beantragte der Ankläger sechseinhalb Jahre. Und der lediglich wegen Hehlerei angeklagte Frank K. solle 1350 Geldstrafe bekommen.

„Routinierte, professionelle Tatausführung“

Der Überfall sei für das Opfer Elke M. eine „quälende Prozedur“ gewesen, sagte der Staatsanwalt,der insbesondere bei Dawid W. von einer „routinierten, professionellen Tatausführung“ sprach. Bei einer Tat am 13. September 2018 hatte Dawid W. sein Käppi verloren — und befürchtete zu Recht, er könnte damit DNA hinterlassen haben.

Trotzdem drangen die Verbrecher nur eine Stunde nach dieser Tat in ein weiteres Haus ein und überwältigten Elke M. „In unmittelbarer Nachbarschaft drehen die Täter ihr nächstes Ding“, sagte der Staatsanwalt. „So abgebrüht muss man erst mal sein.“

Täter erbeuteten 220.000 Euro

Bei einem der Objekte hatten die Täter besonders reiche Beute gemacht. Das Opfer, ein wohlhabender Hamburger, hatte als Zeuge angegeben, die Verbrecher hätten aus seinem Safe 220.000 Euro sowie wertvollen Schmuck gestohlen.

Dass bei dem Mann viel zu holen sein würde, wusste das Verbrechertrio nur zu genau: Katrin K. hatte bei dem Opfer zuvor als Putzhilfe gearbeitet und die Gegebenheiten ausgekundschaftet.

Die Verteidigung beantragte für Dawid W. sechs Jahre Freiheitsstrafe und für Katrin K. drei Jahre. Das Urteil wird für den 30. Januar erwartet.