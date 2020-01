Hamburg. Zehntausende Autos rauschen täglich über die Willy-Brandt-Straße zwischen HafenCity und Hamburger Innenstadt. Die meisten Fahrer nutzen diese Schneise zur Durchreise, die wenigsten wollen in die Innenstadt. An Lärm und Abgasen sei hier kein Mangel, wohl aber an Lebensqualität, sagt CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg. Er will einen Großteil des Verkehrs unter die Erde verlagern und dafür auf der Strecke zwischen Deichtorhallen und Millerntor einen etwa 2,5 Kilometer langen Tunnel bauen lassen. Oberirdisch soll es nur noch zwei Tempo-30-Spuren für Lieferverkehr geben.

Auf der freiwerdenden Fläche könnten ein Boulevard zum Flanieren, viel neues Grün, eine attraktive Markthalle und womöglich bis zu 2000 neue Wohnungen entstehen, wie Weinberg am Mittwoch erklärte, gemeinsam mit der Unternehmerin Christina Block und dem Architekten Christian Kottmeier. Weinberg präsentierte auch eine Zeichnung, wie der Abschnitt neugestaltet aussehen könnte.

Willy-Brandt-Straße: Kosten bis zu 1,7 Milliarden Euro

Weinberg schätzt die Kosten für das Vorhaben auf 1,1 bis 1,7 Milliarden Euro. Vier Monate zuvor hatte er noch von 800 Millionen bis eine Milliarde Euro gesprochen. Die aktuell höhere Schätzung habe damit zu tun, dass er sich zunächst auf die Handelskammer bezogen habe, die vor dreieineinhalb Jahren erstmals den Vorschlag für eine Untertunnelung der Willy-Brand-Straße präsentiert hatte, sagte Weinberg. Sein Vorschlag beziehe sich auf einen längeren Abschnitt, deshalb wäre das Vorhaben teurer, erklärte der CDU-Politiker.

600 Millionen Euro Zuschuss wären vom Bund zu erwarten, weitere Millionen zur Finanzierung des Vorhabens ließen sich durch den Verkauf des freiwerdenden Baugrunds beschaffen, sagt Weinberg. Etwa sechs Jahre könnte das Vorhaben dauern, wobei vier Jahre auf das Planfeststellungsverfahren und zwei Jahre auf den Bau entfallen würden.

Untertunnelung und Boulevard: Grüne lehnen Vorschlag ab

Weinbergs Vorstoß reiht sich ein in die jüngsten Vorschläge zur Belebung der Innenstadt und die Debatte über den Verkehr im Zentrum. Vor kurzem startete eine Volksinitiative für eine autofreie Innenstadt. Die Grünen sind für eine „autoarme“ Innenstadt, die SPD ist offen für einige autofreie Straßen.

Weinberg und Architekt Christian Kottmeier erklärten am Mittwoch, für den Bau des Tunnels müsse nicht die Straße aufgerissen werden, es sei nicht in einem größeren Umfang mit Lärm zu rechnen. Vielmehr sei eine „geschlossene Bauweise“ möglich.

Die rot-grünen Regierungsfraktionen hatten die Idee schon früher unter anderem mit Hinweis auf die Kosten abgelehnt. Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks erklärte am Mittwoch: Der Vorschlag sei nicht neu und bleibe „in der Umsetzung technisch äußerst schwierig“. Die Willy-Brandt-Straße führt über das Nicolaifleet hinweg, sie grenzt an U-Bahnanlagen und Deichtortunnel, wie Tjarks sagte. „Das bedeutet, dass eine erhebliche Tiefenlage des Tunnels unter der Willy-Brandt-Straße sowie erhebliche Eingriffe in den Stadtraum nötig wären. Wir Grüne begrüßen grundsätzlich Ideen, die zur Belebung der City und zu mehr Lebensqualität beitragen, aber unser gut durchdachtes Innenstadtkonzept hat für uns Priorität.“