Abbiegeassistenten für Lkw sollen Hamburg sicherer machen

Hamburg. Bis Ende des Jahres sollen in Hamburg alle städtischen Lastwagen mit mehr als 3,5 Tonnen zum Schutz für Radfahrer und Fußgänger über Abbiegeassistenten verfügen. Bis dahin sollen alle rund 2000 Fahrzeuge umgerüstet sein, wie Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) und Innensenator Andy Grote (SPD) am Mittwoch erklärten. Erst vor rund einer Woche war in Hamburg erneut ein Fahrradfahrer bei einem Lkw-Unfall ums Leben gekommen.

"Aus unserer Testphase haben wir wichtige Erkenntnisse für die Nachrüstung gewonnen, so dass wir noch mit der Umrüstung im Januar beginnen können", sagte Westhagemann. Auch private Unternehmen wollen sich der Initiative anschließen. Bis Ende des Jahres könnten laut Verkehrssenator 8000 Lkw mit den Systemen ausgerüstet sein. Die Kosten beliefen sich auf fünf bis sechs Millionen Euro.