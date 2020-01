Hamburg. Ein Brand im S-Bahnhof Harburg hat den Zugverkehr am Mittwochmorgen zwischen Wilhelmsburg und Stade lahmgelegt. Laut eines Sprechers der Feuerwehr war gegen 5.20 Uhr an einem Triebwagen die Kunststoffverkleidung des Stromabnehmers in Brand geraten. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Nach Angaben der Bundespolizei wurden zunächst am Bahnsteig Durchsagen gemacht, dass Reisende das Bahnhofsgebäude verlassen sollen. Zudem räumten die Beamten den Bahnhof.

"Entsprechend voll war es auch vor dem Bahnhof, wo die Menschen warteten", so ein Sprecher der Bundespolizei. Nach gut eineinhalb Stunden, gegen 7 Uhr, war der Einsatz für Feuerwehr und Polizei beendet. Seitdem rollt laut der S-Bahn wieder der S-Bahnverkehr auf den Linien S3 und S31.