Hamburg. Eine Woche nach der Trauerfeier für Jan Fedder hat sich die Witwe des verstorbenen Volksschauspielers noch einmal ausführlich bei den Organisatoren und Ausrichtern, aber auch allen Fans bedankt.

"So was hat Hamburg noch nicht erlebt", schrieb Marion Fedder in einer umfangreichen Danksagung, die die "Bild"-Zeitung am Dienstag abdruckte, über die Ereignisse am 14. Januar.

Hunderttausende nahmen Abschied von Fedder

An diesem Tag, an ihr Mann eigentlich seinen 65. Geburtstag gehabt hätte, war Jan Fedder zunächst von rund 2000 geladenen Gästen im Michel verabschiedet worden, darunter etliche Prominente und enge Freunde wie TV-Koch Tim Mälzer.

Den Trauergottesdienst hatten auch Hunderte auf dem Vorplatz der Hamburger Hauptkirche verfolgt, der Live-Übertragung im NDR Fernsehen schalteten sich knapp 900.000 Zuschauer zu.

Abschied von Jan Fedder vor dem Michel Abschied von Jan Fedder vor dem Michel

Marion Fedder: "Jan hätte es geliebt"

In den sozialen Netzwerken reagierten die Fedder-Fans ganz ergriffen von dem Zeremoniell, das der TV-Star ("Großstadtrevier") speziell mit den Musikbeiträgen genau vorempfunden hatte.

"Jan hätte es geliebt", schrieb Marion Fedder nun. Für seine Beerdigung habe ihr Mann das "passende Drehbuch" geschrieben. "Macht einfach mal alles anders", habe er seinen Angehörigen auf den Weg gegeben: "Ein bisschen Hochzeit, ein bisschen Trauerfeier. Es soll festlich sein, aber auch Rock'n'Roll."

Jan Fedders Freunde ließen es "krachen"

Diesen bekam Jan Fedder posthum schließlich serviert – vor allem Jessy Martens' Interpretation des Deep-Purple-Klassikers "Child in Time" war für die heiligen Hallen des Michel eine wahre Revolution.

Auf Fedders Wunsch hatten es seine Freunde auch im Anschluss "krachen lassen". Nach einem Konvoi mit dem Leichenwagen über die Reeperbahn machte die Trauergemeinde in den Kiez-Lokalen "Ritze" und "Zwick" Station.

Trauerfeier für Jan Fedder – Bilder des Abschieds:

Der Sarg mit dem Leichnam des Schauspielers Jan Fedder wird nach der Trauerfeier von Polizisten aus der Kirche getragen. Foto: dpa

Sargträger verneigen sich neben dem Wagen mit dem Sarg des Schauspielers Jan Fedder. Foto: dpa

Michel Hauptpastor Alexander Röder mit Jan Fedders Witwe Marion und dem "Großstadtrevier"-Produktionsleiter Joerg Pawlik. Foto: Andreas Laible / HA

Hauptpastor Alexander Röder, Witwe Marion Fedder und Freund Joerg Pawlik bei der Trauerfeier für den Hamburger Schauspieler Jan Fedder. Rund 2.000 Angehörige, Freunde, Kollegen und Wegbegleiter nahmen heute bei einem Trauergottesdienst Abschied von Jan Fedder. Foto: imago images / Andre Lenthe

Trauerfeier für Jan Fedder: Bettina Tietjen vor dem Michel in Hamburg. Foto: Michael Rauhe



Kabarettist Hugo Egon Balder erweist Jan Fedder die letzte Ehre. Foto: Andreas Laible

Rolf Zuckowski bei der Trauerfeier für Jan Fedder. Foto: Andreas Laible

Die Witwe Marion Fedder (M) kommt mit Joerg Pawlik zur Trauerfeier in den Michel. Foto: dpa

Auch Reinhold Beckmann erweist Jan Fedder die letzte Ehre. Foto: Michael Rauhe

Jörg Pilawa ist unter den Trauergästen und nimmt im Michel Abschied von Jan Fedder. Foto: Michael Rauhe



Dragqueen Olivia Jones auf dem Weg zur Trauerfeier für Jan Fedder. Foto: Michael Rauhe

Michael Otto und seine Frau Christl Foto: Michael Rauhe

Nach dem Trauergottesdienst für den Schauspielers Jan Fedder ("Großstadtrevier") traf sich die Trauergemeinde zu einer Feier in der Gaststätte "Zwick". Foto: Christian Charisius/dpa

Maria Ketikidou Foto: Michael Rauhe

Hunderte Menschen versammelten sich auf dem Vorplatz des Michels. Foto: Jule Bleyer



Der Sänger Klaus Meine und seine Frau Gabi kommen zur Trauerfeier in den Michel. Foto: dpa

Auch Schauspieler Axel Milberg erweist Jan Fedder die letzte Ehre. Foto: dpa

Abschied von Jan Fedder: In diesem Auto wird nachher der Sarg transportiert. Foto: Jule Bleyer

Schauspielerin Michaela May über Jan Fedder: Einer mit ganz großem Charisma ist von uns gegangen. Foto: Jule Bleyer

Der Komiker Mike Krüger vor dem Michel. Foto: dpa



Trauerfeier für Jan Fedder: Auch Ben Becker nimmt Abschied. Foto: dpa

Auch Schauspielerin Uschi Glas möchte sich im Michel von Jan Fedder verabschieden. Foto: dpa

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kommt mit seiner Frau Eva-Maria zur Trauerfeier für den Schauspieler Jan Fedder ("Großstadtrevier") im Michel. Foto: dpa

Schauspieler Claude Oliver Rudolph kurz vor der Trauerfeier im Michel. Foto: Yvonne Weiß

Schauspieler Heinz Hoenig und seine Frau Annika treffen in Hamburg vor dem Michel ein. Foto: dpa



Schauspieler Till Demtrøder am Michel. Foto: Jule Bleyer

Abschied von Jan Fedder: Carlo von Tiedemann und seine Frau sind unter den Trauergästen. Foto: Jule Bleyer

H.P. Baxxter kam mit seiner Freundin zur Trauerfeier von Jan Fedder. Foto: Jule Bleyer

Abschied von Jan Fedder in Hamburg: Am Morgen wurde das Trauergesteck durch das Hauptportal in den Michel getragen. Foto: HA

Jan Fedder: Bei der Trauerfeier im Michel wird der Sarg aufgebahrt. Fedders Frau Marion soll eine Ansprache halten. Für die 2000 geladenen Gäste wurde am Seiteneingang der rote Teppich ausgerollt. Foto: HA



Der Leichenwagen fuhr am Dienstagmorgen hinter dem Michel vor. Nach der Trauerfeier sollte er noch eine Runde über den Kiez drehen. Foto: HA

Jan Fedder mit seiner großen Liebe, seiner Frau Marion – die beiden wurden im Michel getraut (Archivbild). Foto: Andreas Laible / HA / A.Laible

Volksschauspieler Jan Fedder während der Dreharbeiten zur Serie Großstadtrevier – mit dem original Aschenbecher und der Elblotsenmütze von Helmut Schmidt (Archivbild). Foto: Andreas Laible

Vor Fedders letztem Wohnort stapeln sich die Abschiedsbotschaften. Foto: HA

Die Dorfschenke "Unter den Linden" in Grönwohld – hier drehte Jan Fedder im Sommer 2018 letztmals für "Neues aus Büttenwarder". Foto: Imago/Andre Lenthe



"Hamburg weint": Am Eingang zu Jan Fedders Wohnhaus auf St. Pauli gedenken Fans des am 30. Dezember 2019 verstorbenen Schauspielers. Foto: HA

Jan Fedder bei Dreharbeiten zum Großstadtrevier (Archivbild). Foto: Andreas Laible



Marion Fedder dankt Jörg Pawlik

"Ich glaube, dass die Anteilnahme an der Trauerfeier und die vielen Menschen auf den Straßen seine Vorstellungen noch weit übertroffen haben", schrieb die Witwe, die neben Jan Fedders Haussender NDR und Michel-Hauptpastor Alexander Röder vor allem auch Jörg Pawlik dankte.

"Ohne die Hilfe von Jörg, Jans bestem Freund, hätte ich das nie geschafft", schrieb Marion Fedder an den Herstellungsleiter des "Großstadtreviers" gerichtet. Pawlik war der 54-Jährigen im Michel nicht von der Seite gewichen. "Allen gilt mein großer Dank und Respekt", schrieb Fedder.

Das war Jan Fedder:

Jan Fedder wurde am 14. Januar 1955 in Hamburg geboren

Seinem Vater Adolf Fedder gehörte auf St. Pauli eine Kneipe, seine Mutter Gisela war Tänzerin

Erste Erfahrungen im Rampenlicht machte Jan Fedder im Alter von sieben Jahren als Knabensopran im Michel

Als 13-Jähriger hatte Jan Fedder seinen ersten Auftritt auf der Bühne und vor der Kamera

Seinen Durchbruch als Schauspieler erlangte er im Kinohit "Das Boot" (1981) als Bootsmann Pilgrim

Für die ARD-Serie "Großstadtrevier" mimte Jan Fedder von 1992 bis 2019 den Polizeioberkommissar Dirk Matthies

Beliebtheit erreichte Jan Fedder auch als "Kurt Brakelmann" in der NDR-Serie "Neues aus Büttenwarder"

Jan Fedder trug zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Titel "Ehrenkommissar der Hamburger Polizei"

Am 15. Juli 2000 heiratete Jan Fedder in der Hauptkirche St. Michaelis die Werberin Marion Kurth

Am 30. Dezember 2019 erlag Jan Fedder in seiner Wohnung auf St. Pauli einem langjährigen Krebsleiden

Jan Fedder war am 30. Dezember 2019 nach jahrelangem Krebsleiden in seiner Wohnung auf St. Pauli gestorben. Am vergangenen Donnerstag wurde er auf dem Ohlsdorfer Friedhof beigesetzt – nach seinem letzten Willen unter einem antiken Kreuzdenkmal von 1899.

Marion Fedder am Grab ihres Mannes Jan.

Foto: Fedder/Fine Funerals

Marion Fedder schaut sich alte Filme an

"Nun muss ich erstmal durchatmen und der Trauer Raum lassen", kündigte Marion Fedder in dem "Bild"-Beitrag an. Um den Verlust zu verarbeiten, sehe sie sich nun oft auch nochmal einen der Filme ihres verstorbenen Ehemannes an.

Lesen Sie auch:

"Jan sagte mal zu mir: 'Wenn ich mal nicht mehr da bin, schau dir einen von meinen 650 Filmen an. Dann sitze ich neben dir auf dem Sofa und bin bei dir'", schrieb Marion Fedder.