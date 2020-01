Tödlicher Verkehrsunfall bei Rendsburg

Elsdorf-Westermühlen. Ein 23-jähriger Mann hat in der Nähe von Elsdorf-Westermühlen am Montagabend mit seinem Wagen einen Baum gerammt und ist noch am Unfallort gestorben. Der Fahrer verlor zuvor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar.