Hamburg. Die Bundespolizei hat am Montagabend die Sicherheitskontrollen am Hamburg Airport mehr als eine Stunde lang gesperrt. Dadurch war auch der Flugverkehr zeitweise unterbrochen, sagte Airport-Sprecherin Stefanie Harder.

Grund dafür war ein Fehler bei der Kontrolle zweier Passagiere, sagte Bundespolizei-Sprecher Marcus Henschel dem Abendblatt. "Das Handgepäck der beiden Fluggäste wurde an der Schleuse gegen 18 Uhr händisch kontrolliert, ihnen dann aber wieder übergeben." Die Personen durften weiter in Richtung der Gates laufen – das hätte laut Henschel nicht geschehen dürfen, weil sich in ihrem Gepäck verdächtiger Inhalt befand. Worum es sich dabei genau handelte, konnte die Bundespolizei bislang nicht mitteilen.

Startverbot für Flüge am Hamburg Airport

Die Beamten identifizierten die Personen mittels Videoüberwachung. Allen Maschinen, deren Boarding bis dahin noch nicht abgeschlossen war, wurde ein Startverbot erteilt, da sich die beiden Fluggäste darin hätten aufhalten können.

Als die Bundespolizisten die beiden Personen schließlich fanden, wurden diese erneut kontrolliert. Um 19.30 Uhr wurden die Schleusen freigegeben und der Flugverkehr kam wieder ins Rollen. Zahlreiche Flüge sind durch den Einsatz verspätet gestartet. Ausfälle hat es offenbar nicht gegeben.