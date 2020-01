Hamburg. Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem Auto in Billstedt hat die Hamburger Feuerwehr in der Nacht zu Montag das Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge verhindert.

Dennoch nahm ein am Barckhusendamm geparkter Mercedes SLK durch die Tat gegen Mitternacht erheblichen Schaden. Da auf dem rechten Hinterreifen des Wagens Grillanzünder entdeckt wurden, gehen die Ermittler vom Kriminaldauerdienst von Brandstiftung aus.