Hamburg. Auf der Modellanlage des Museums tuckert die Kleinbahn noch durch den Wald in Richtung Ohlstedt. Bis 1961 fuhren die Triebwagen der Kleinbahn tatsächlich noch die idyllische Strecke vom Ohlstedter Bahnhof bis zum Nahverkehrsmuseums Kleinbahnhof Wohldorf. Doch der nördlichste Bahnhof Hamburgs ist seit März 2019 für Besucher geschlossen. Feuchtigkeit und insbesondere die Statik im Obergeschoss zwangen den gemeinnützigen Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e. V. (VVM) dazu, das Museum zu schließen.

Den Verfall des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes möchte der VVM, gemeinsam mit der Stadt, nun verhindern und es sanieren. Der zur Finanzbehörde gehörende Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen investiert als Bauherr und Eigentümer rund 900.000 Euro. Aus dem investiven Quartierfonds fließen 490.000 Euro ein.

Dressel: „Wichtiges Stück Hamburger Verkehrseschichte“

Das Schreiben über die Bestätigung der Fördermittel überreichte Finanzsenator Andreas Dressel am Donnerstagnachmittag Harald Elsner, dem Vorsitzenden des VVM. Dressel begründete: „Das Museum ist ein ganz wichtiges Stück Hamburger Verkehrs- und Heimatgeschichte.“ Hamburg befinde sich gerade in der Phase des Schnellbahnausbaus, da biete es sich an, die Geschichte des Hamburger Nahverkehrs auch für kommende Generationen zugänglich zu machen.

Im Moment verstauben auf den zwei Etagen des über 100 Jahre alten Gebäudes Originalteile, Dokumente, Modelle und Fotos zur Geschichte der elektrischen Kleinbahn in den Walddörfern sowie des Hamburger Nahverkehrs.

Viele Besucher passen nicht in das alte Bahnhofsgebäude. Doch Elsner verspricht: „Es entsteht ein größeres, bekannteres und sehenswerteres Museum.“ Radfahrer, Wanderer und Schulklassen sollen nach der Wiederöffnung an dem Museum haltmachen.

Noch sind der Verein, die Stadt sowie die Sprinkenhof GmbH, die die Baumaßnahmen realisiert, in der Planungsphase. Ihr Ziel ist es, das Museum 2021 zu eröffnen – genau 60 Jahre nachdem die letzte Kleinbahn Richtung Ohlstedt tuckerte.