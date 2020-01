Ärztekammer bedauert Organspende-Entscheidung: Chance vertan

Hamburg. Die Hamburger Ärztekammer bedauert es, dass die Bundestagsabgeordneten die Organspende-Regeln nur leicht angepasst und sich nicht für die doppelte Widerspruchslösung entschieden haben. "Sie haben damit die Chance vertan, einen wichtigen Baustein zur Erhöhung der Spenderzahlen auf europäisches Niveau gesetzlich zu zementieren", sagte Kammerpräsident Pedram Emami am Donnerstag laut Mitteilung. Seiner Meinung nach ist das Selbstbestimmungsrecht des Menschen durch eine Widerspruchslösung nicht in Gefahr. "Ein einfaches "Nein" ohne Begründung hätte ausgereicht, um zu widersprechen."

Emami forderte die Politik auf, bundesweit die Abläufe in den Entnahmekliniken zu verbessern, mehr Geld zur Verfügung zu stellen, Personal besser zu schulen sowie Transplantationsbeauftragte besser zu bezahlen und für die Arbeit von ihrer regulären Medizinertätigkeit freizustellen. "Die Spenderzahlen der kommenden Jahre werden Beleg dafür sein, wie gut die Umsetzung tatsächlich auch ohne Widerspruchslösung gelingt", so Emami weiter.

Der Bundestag hatte am Donnerstag einen Entwurf einer Abgeordnetengruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock beschlossen, der dafür etwa regelmäßige Hinweise auf das Thema beim Ausweisabholen vorsieht. In der entscheidenden dritten Lesung votierten 432 Abgeordnete dafür, 200 Parlamentarier stimmten dagegen, 37 enthielten sich. Damit bleiben Organspenden in Deutschland auch nur mit ausdrücklich erklärter Zustimmung erlaubt.