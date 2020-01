Hamburg. Das ist eine Klatsche für den rot-grünen Senat: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Hamburg hat jetzt die Begründung für sein Urteil von Anfang Dezember 2019 vorgelegt. Damals hatte das OVG entschieden, dass der Senat seinen Luftreinhalteplan von 2017 überarbeiten muss, weil er die Menschen nicht ausreichend vor der Belastung mit gesundheitsschädlichen Stickoxiden (NOx) schützt. Diese stammen vor allem aus Dieselmotoren.

Kernaussage der jetzt vorgelegten mehr als 100 Seiten starken Urteilsbegründung: Der von Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) verantwortete aktuelle Hamburger Luftreinhalteplan verstößt gegen die Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes. Denn er hat auf wirksame Maßnahmen zur Senkung der NOx-Belastung unter den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft teilweise verzichtet.

Habichtstraße: Trotz Luftbelastung keine Beschränkungen

Im Fokus stehen dabei die stark belastete und viel befahrene Habichtstraße, aber auch die ebenfalls hoch frequentierte Spaldingstraße, die Nordkanalstraße und der Högerdamm. Dort wurden trotz hoher Luftbelastungen keine Verkehrsbeschränkungen verhängt. Der Umweltverband BUND hatte gegen den Luftreinhalteplan vor allem mit Blick auf diese Straßen geklagt.

Die Stadt habe „in rechtswidriger Weise davon abgesehen, im Luftreinhalteplan weitere Maßnahmen zur schnellstmöglichen Grenzwerteinhaltung in Form von Verkehrsbeschränkungen für Dieselfahrzeuge festzusetzen“, heißt es nun in der Urteilsbegründung, die dem Abendblatt vorliegt. Die Stadt müsse den Klimaplan jetzt „unverzüglich“ so ändern, dass er die rechtlichen Erfordernisse erfülle. Zwar ordnet das OVG nicht selbst neue Fahrverbot an, es legt aber fest, dass die Stadt bei der sofortigen Überarbeitung „sowohl streckenbezogene also auch zonale Durchfahrtsbeschränkungen für Dieselfahrzeuge in den Blick zu nehmen“ habe.

OVG: Grenzwert an Habichtstraße wird durchgehend überschritten

„Die Erforderlichkeit und Angemessenheit eines bestimmten Verkehrsverbots hängt allerdings von den Ergebnissen der von der Stadt im Zuge der Fortschreibung zu erstellenden Immissionsprognosen auf vollständig aktualisierter Datengrundlage und der Prüfung der verschiedenen Varianten denkbarer Verkehrsbeschränkungen ab“, heißt es in der aktuellen Mitteilung des Gerichts. Mithin: Die Stadt muss zunächst neu messen und ihre Prognosen aktualisieren. Außerdem muss sie „weitere Maßnahmen für den Fall festsetzen, dass sich die Luftschadstoffwerte ungünstiger als im fortzuschreibenden Luftreinhalteplan prognostiziert entwickeln“.

Im Fall der Habichtsstraße, die zu den am stärksten mit NOx belasteten Straßen Deutschlands gehört, macht das Gericht klar, dass die Politik die Probleme viel zu lange ignoriert habe. „Der Grenzwert wird an der Habichtstraße seit Beginn seiner verbindlichen Geltung am 1. Januar 2010 durchgehend überschritten“, heißt es in der Urteilsbegründung.

Umweltbehörde und auch BUND prüfen umfangreiche Urteilsbegründung

„Die Beklagte hatte mithin hinreichend Zeit, entsprechende Maßnahmen zur Einhaltung des Grenzwertes vorzubereiten. Der derzeitige Luftreinhalteplan enthält für den Bereich der Habichtstraße jedoch lediglich Maßnahmen, deren Erfolg nicht nur vor dem 1. Januar 2020 ausgeschlossen ist, sondern die nach den Planungen der Beklagten erst im Jahr 2025 wirksam werden könnten.“ Mit „Beklagte“ ist hier die Stadt gemeint. Wie sich an dieser Passage exemplarisch zeigt, lässt das Gericht es der Politik nicht durchgehen, sich für 15 Jahre Zeit zu nehmen, um verbindliche Grenzwerte einzuhalten und dieser vorher faktisch zu ignorieren.

Das OVG hat eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht zugelassen. Sowohl die zuständige Umweltbehörde von Senator Jens Kerstan (Grüne) als auch der BUND prüfen derzeit die umfangreiche Urteilsbegründung — um zu klären, was genau daraus folgt. Eines ist aber jetzt schon klar: Weitere Einschränkungen für Dieselfahrzeuge sind in Hamburg mit der nun vorgelegten Urteilsbegründung deutlich wahrscheinlicher geworden.