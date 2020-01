Hamburg. Bei einer außergewöhnlichen und sehr ergreifenden Trauerfeier im Hamburger Michel haben am Dienstag Tausende Menschen dem am 30. Dezember verstorbenen Jan Fedder die letzte Ehre gegeben. Abschied von dem großen Volksschauspieler, der gestern 65 Jahre alte geworden wäre, nahmen seine Frau Marion, viele Freunde, Weggefährten, Weggefährten und Fans. Auch einen Tag danach bewegt Fedders Schicksal viele Hamburger.

Alle neuen Infos hier im Newsblog:

Jan Fedder: Fast 900.000 Menschen sehen Trauerfeier

Die zu Herzen gehende Ansprache der Witwe Marion, die warmen Worte von Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer, die emotionale Rede von Hauptpastor Alexander Röder: Nicht nur die 2000 geladenen Gäste nahmen am Dienstag Abschied von Jan Fedder, auch auf dem Michel-Vorplatz verneigten sich Hunderte Fans vor dem Großstadtrevier-Star und Ehrenkommissar der Hamburger Polizei. Und zahlreiche Menschen verfolgten die Live-Übertragung der Trauerfeier am Bildschirm zuhause oder bei der Arbeit.

880.000 Menschen sahen die NDR-Übertragung, das ist ein Marktanteil von fast 37 Prozent und damit die Topquote für den gestrigen Dienstag. Dicht gefolgt von der Zusammenfassung der Trauerfeier um 21.59 Uhr (838.000 Zuschauer/16,8 Prozent Marktanteil) sowie einer alten Folge von "Neues aus Büttenwarder" (472.000/11,2 Prozent) und dem Porträt "Jan Fedder – mit Ecken, Kanten und ganz viel Herz", das ab 22.45 Uhr auch noch 456.000 Zuschauer (13,4 Prozent) sehen wollten.

Abschied von Jan Fedder vor dem Michel Abschied von Jan Fedder vor dem Michel

Viele letzte Wünsche für Jan Fedder in sozialen Netzwerken

"Eine sehr bewegende Trauerfeier." "Ein gebührender Abschied." "Habe Rotz und Wasser geheult." "Ihm hätte es gefallen." Auch einen Tag nach der Trauerfeier für Jan Fedder im Michel bewegt der Abschied von dem großen Volksschauspieler viele Menschen, die in sozialen Netzwerken ihre letzten Wünsche für ihn posten. Zudem sprachen viele Kommentatoren ihre Bewunderung für Marion Fedder aus.

Jan Fedder kam ohne Internet und Handy aus

Apropos soziale Netzwerke: Jan Fedder selbst kam bis zuletzt ohne Facebook & Co aus. Er war weder im Internet unterwegs, noch nutzte er ein Smartphone oder Tablet. "Hab' ich alles nicht. Brauch ich auch nicht", sagte Fedder im Februar 2013 in einem Abendblatt-Interview.

"Ohne Handy bin ich einer der reichsten Menschen in ganz Deutschland", sagte Fedder, der im Gegensatz zu seinen jungen Jahren im Alter sehr gut auf zusätzliche Geräuschkulissen verzichten konnte.

Am liebsten das persönliche Gespräch: Jan Fedder im Jahr 1998 als Dirk Matthies mit "Großstadtrevier"-Kollegin Dorothea Schenk.

"Heute kann ich wunderbar die Stille genießen und brauch keine Ablenkung durch Beschallung", sagte er vor knapp sieben Jahren. Auf die Anmerkung, dass hinter seinem Namen bei Google zuerst die Begriffe "Krebs" oder "Krankheit" erschienen, entgegnete Fedder damals: "Ein Grund mehr, sich nicht für das Internet zu interessieren."

Sargträger verneigen sich neben dem Wagen mit dem Sarg des Schauspielers Jan Fedder. Foto: dpa

Der Sarg mit dem Leichnam des Schauspielers Jan Fedder wird nach der Trauerfeier von Polizisten aus der Kirche getragen. Foto: dpa

Michel Hauptpastor Alexander Röder mit Jan Fedders Witwe Marion und dem "Großstadtrevier"-Produktionsleiter Joerg Pawlik. Foto: Andreas Laible / HA

Hauptpastor Alexander Röder, Witwe Marion Fedder und Freund Joerg Pawlik bei der Trauerfeier für den Hamburger Schauspieler Jan Fedder. Rund 2.000 Angehörige, Freunde, Kollegen und Wegbegleiter nahmen heute bei einem Trauergottesdienst Abschied von Jan Fedder. Foto: imago images / Andre Lenthe

Trauerfeier für Jan Fedder: Bettina Tietjen vor dem Michel in Hamburg. Foto: Michael Rauhe



Kabarettist Hugo Egon Balder erweist Jan Fedder die letzte Ehre. Foto: Andreas Laible

Rolf Zuckowski bei der Trauerfeier für Jan Fedder. Foto: Andreas Laible

Die Witwe Marion Fedder (M) kommt mit Joerg Pawlik zur Trauerfeier in den Michel. Foto: dpa

Auch Reinhold Beckmann erweist Jan Fedder die letzte Ehre. Foto: Michael Rauhe

Jörg Pilawa ist unter den Trauergästen und nimmt im Michel Abschied von Jan Fedder. Foto: Michael Rauhe



Dragqueen Olivia Jones auf dem Weg zur Trauerfeier für Jan Fedder. Foto: Michael Rauhe

Michael Otto und seine Frau Christl Foto: Michael Rauhe

Nach dem Trauergottesdienst für den Schauspielers Jan Fedder ("Großstadtrevier") traf sich die Trauergemeinde zu einer Feier in der Gaststätte "Zwick". Foto: Christian Charisius/dpa

Maria Ketikidou Foto: Michael Rauhe

Hunderte Menschen versammelten sich auf dem Vorplatz des Michels. Foto: Jule Bleyer



Der Sänger Klaus Meine und seine Frau Gabi kommen zur Trauerfeier in den Michel. Foto: dpa

Auch Schauspieler Axel Milberg erweist Jan Fedder die letzte Ehre. Foto: dpa

Abschied von Jan Fedder: In diesem Auto wird nachher der Sarg transportiert. Foto: Jule Bleyer

Schauspielerin Michaela May über Jan Fedder: Einer mit ganz großem Charisma ist von uns gegangen. Foto: Jule Bleyer

Der Komiker Mike Krüger vor dem Michel. Foto: dpa



Trauerfeier für Jan Fedder: Auch Ben Becker nimmt Abschied. Foto: dpa

Auch Schauspielerin Uschi Glas möchte sich im Michel von Jan Fedder verabschieden. Foto: dpa

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kommt mit seiner Frau Eva-Maria zur Trauerfeier für den Schauspieler Jan Fedder ("Großstadtrevier") im Michel. Foto: dpa

Schauspieler Claude Oliver Rudolph kurz vor der Trauerfeier im Michel. Foto: Yvonne Weiß

Schauspieler Heinz Hoenig und seine Frau Annika treffen in Hamburg vor dem Michel ein. Foto: dpa



Schauspieler Till Demtrøder am Michel. Foto: Jule Bleyer

Abschied von Jan Fedder: Carlo von Tiedemann und seine Frau sind unter den Trauergästen. Foto: Jule Bleyer

H.P. Baxxter kam mit seiner Freundin zur Trauerfeier von Jan Fedder. Foto: Jule Bleyer

Abschied von Jan Fedder in Hamburg: Am Morgen wurde das Trauergesteck durch das Hauptportal in den Michel getragen. Foto: HA

Jan Fedder: Bei der Trauerfeier im Michel wird der Sarg aufgebahrt. Fedders Frau Marion soll eine Ansprache halten. Für die 2000 geladenen Gäste wurde am Seiteneingang der rote Teppich ausgerollt. Foto: HA



Der Leichenwagen fuhr am Dienstagmorgen hinter dem Michel vor. Nach der Trauerfeier sollte er noch eine Runde über den Kiez drehen. Foto: HA

Jan Fedder mit seiner großen Liebe, seiner Frau Marion – die beiden wurden im Michel getraut (Archivbild). Foto: Andreas Laible / HA / A.Laible

Volksschauspieler Jan Fedder während der Dreharbeiten zur Serie Großstadtrevier – mit dem original Aschenbecher und der Elblotsenmütze von Helmut Schmidt (Archivbild). Foto: Andreas Laible

Vor Fedders letztem Wohnort stapeln sich die Abschiedsbotschaften. Foto: HA

Die Dorfschenke "Unter den Linden" in Grönwohld – hier drehte Jan Fedder im Sommer 2018 letztmals für "Neues aus Büttenwarder". Foto: Imago/Andre Lenthe



"Hamburg weint": Am Eingang zu Jan Fedders Wohnhaus auf St. Pauli gedenken Fans des am 30. Dezember 2019 verstorbenen Schauspielers. Foto: HA

Jan Fedder bei Dreharbeiten zum Großstadtrevier (Archivbild). Foto: Andreas Laible



Fans wünschen sich Jan-Fedder-Museum auf der Reeperbahn

Viele Fans bedankten sich für die große Trauerfeier, die fast einem Staatsakt glich. Viele bekannte Gesichter aus Film, Fernsehen, Wirtschaft und Politik erwiesen Fedder die letzte Ehre im Michel, der mit Tausenden Rosen geschmückt war. Auf Twitter regte ein User an, auf der Reeperbahn ein Jan-Fedder-Museum zu bauen.

Ich finde es einfach nur geil, was Hamburg seinem Sohn für einen Abschied bereitet hat. Danke dafür 💪💪#JanFedder — Peter Lehnard (@Nightsister04) January 15, 2020

Sollte diese Idee nicht umgesetzt werden – im Panoptikum (Spielbudenplatz 3) steht bereits ein lebensgroßes Abbild des Schauspielers. Außerdem hat die Politik im Bezirk Mitte bereits den Gedanken eines Jan-Fedder-Platzes vor der Davidwache aufgenommen.

#JanFedder Erst jetzt komme ich dazu, mir die Trauerfeier anzuschauen. Ich bin absolut ergriffen. Die Andacht verkörpert Liebe, Freundschaft, Wehmut, Anerkennung und so viel mehr. Tschüss und danke Jan — Missy (@Mistfitze) January 14, 2020

Das war Jan Fedder:

Jan Fedder wurde am 14. Januar 1955 in Hamburg geboren

Seinem Vater Adolf Fedder gehörte auf St. Pauli eine Kneipe, seine Mutter Gisela war Tänzerin

Erste Erfahrungen im Rampenlicht machte Jan Fedder im Alter von sieben Jahren als Knabensopran im Michel

Als 13-Jähriger hatte Jan Fedder seinen ersten Auftritt auf der Bühne und vor der Kamera

Seinen Durchbruch als Schauspieler erlangte er im Kinohit "Das Boot" (1981) als Bootsmann Pilgrim

Für die ARD-Serie "Großstadtrevier" mimte Jan Fedder von 1992 bis 2019 den Polizeioberkommissar Dirk Matthies

Beliebtheit erreichte Jan Fedder auch als "Kurt Brakelmann" in der NDR-Serie "Neues aus Büttenwarder"

Jan Fedder trug zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Titel "Ehrenkommissar der Hamburger Polizei"

Am 15. Juli 2000 heiratete Jan Fedder im Michel die Werberin Marion Kurth

Am 30. Dezember 2019 erlag Jan Fedder in seiner Wohnung auf St. Pauli einem langjährigen Krebsleiden

Am 14. Januar 2020 wurde Jan Fedder im Michel mit einer großen Trauerfeier vor 2000 geladenen Gästen verabschiedet

Trauergemeinde stieß im Zwick auf Jan Fedder an

Nach dem Trauergottesdienst für den Schauspielers Jan Fedder ("Großstadtrevier") traf sich die Trauergemeinde zu einer Feier in der Gaststätte "Zwick".

Foto: Christian Charisius/dpa

Nach der Trauerfeier für den Schauspieler Jan Fedder kamen geladene Gäste in der Gaststätte Zwick auf St. Pauli zusammen. Die Kneipe wurde von Entertainer und Moderator Hugo Egon Balder mitbegründet. Mit vier roten Stadtrundfahrtbussen fuhren die Gäste am Millerntorplatz vor. Auch die Witwe Marion schloss sich der Trauergemeinde im Zwick an – zuvor stoppte sie aber noch einmal an dem Auto mit dem Sarg und hielt eine Minute lang inne.

Unter den Gästen im Zwick waren viele prominente Gesichter wie Schauspielerin Uschi Glas, Choreograf Jorge Gonzalez, Tagesschau-Sprecher Jan Hofer, Sänger Sasha und Claude-Oliver Rudolph, mit dem Fedder für "Das Boot" vor der Kamera stand. Und auch Hugo Egon Balder nahm natürlich an der Feier teil

Hugo Egon Balder mit Freundin Elena vor der dem Beginn der Trauerfeier im Michel.

Foto: Imago/Andre Lenthe

Nach dem Zwick ging es weiter ins Kiez-Lokal Ritze. "Wirklich standesgemäß", schrieb die Band Truck Stop bei Facebook zum Ausklang der Trauerfeier. Die Musiker hatten 1986 die Titelmelodie für das "Großstadtrevier" komponiert, die am Dienstag in einer Orgel-Interpretation das Heraustragen des Sargs aus dem Michel begleitet hatte.

Jan Fedder: Ungewöhnliche Songauswahl bei Trauerfeier

Von Deep Purple bis zum "Tüdelband" – und Fedders eigenen Liedern: Die Musik im Michel hatte alle Trauergäste berührt. Wohl noch nie zuvor hatte man etwa Deep Purples "Child in Time" in einer gleichermaßen reduzierten wie salbungsvollen Version gehört. In Begleitung von Orgel und Schlagzeug trug die Hamburger Rock-’n’-Roll-Röhre Jessy Martens auf der Empore der Hamburger Hauptkirche den Song derart ergreifend vor, dass in den beiden Hauptschiffen so manches Taschentuch gezogen wurde.

Gewünscht hatte sich Jan Fedder auch einen seiner absoluten Lieblingssongs: "Knockin' on Heaven's Door". Der Bob-Dylan-Klassiker wurde ebenfalls von Jessy Martens interpretiert. Zum Abschied in St. Michaelis erklang dann auch noch einmal Jan Fedders Stimme: "An de Eck steiht'n Jung mit'n Tüdelband" (1911) hatte Jan Fedder einst selbst aufgenommen.