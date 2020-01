Hamburg. Die Deutsche Bahn spricht von einer "Großstörung": Wegen des Ausfalls des Zugfunks ist der komplette Verkehr auf der Strecke Hamburg - Kiel/Flensburg am Mittwochmorgen zum Erliegen gekommen.

Der Zugfunk dient dazu, die Lokführer bei Notfällen von der Leitstelle aus zu erreichen. Durch den Ausfall könne nun die Sicherheit auf der Strecke nicht mehr gewährleistet werden, so eine Bahnsprecherin zum Abendblatt. Züge aus Hamburg enden in Elmshorn. Fahrgäste aus Richtung Norden müssen in Neumünster aussteigen.

Wie lange die Störung dauert, kann die Bahn noch nicht sagen. Sie empfiehlt Reisenden zwischen Kiel und Hamburg aber den Umweg über den Hauptbahnhof Lübeck. Zwischen Neumünster und Hamburg könne über Bad Segeberg ausgewichen werden.