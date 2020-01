34-Jährige soll Partner getötet haben: Prozess in Kiel

Kiel. Vor dem Landgericht in Kiel muss sich heute an eine zweifache Mutter aus dem Kreis Segeberg wegen Totschlags verantworten. Die Frau ist angeklagt, Mitte Dezember ihren damaligen Partner im Zuge eines heftigen Streits erstochen haben. Der Mann starb demnach noch in ihrem Wohnhaus.

Laut Anklage soll es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen beiden gekommen sein, auch am Tattag schlug der Mann demnach die Frau mehrfach. Die 34-Jährige habe sich aber mit ihren Kindern und einem Mitbewohner in dessen Zimmer zurückziehen und die Tür verschließen können. Kurz darauf soll sie dann aus der Küche ein Messer mit einer Klingenlänge von etwa 17 Zentimetern geholt haben. Als ihr auf dem Rückweg in das Zimmer des Mitbewohners ihr Partner gegenübergestanden habe, stach sie zweimal zu.

Das Schwurgericht hat vier Verhandlungstage festgesetzt. Drei Angehörige des Getöteten sind Nebenkläger.