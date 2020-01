Hamburg. Von wegen Einsatz auf Sparflamme und Lernen als Muss: Leo und Marten sind derart begeistert bei der Sache, dass die Wangen glühen. Und das in ihrer Freizeit. 150 Sekunden und keine mehr haben die beiden Zehnjährigen Zeit, ihre vorher programmierten Lego-Roboter wunschgemäß zu bewegen und arbeiten zu lassen. Plötzlich machen Physik, Informatik und Mathe Spaß.

Fünftklässler stellen Leo-Roboter vor

Läuft erstklassig für die Fünftklässler der Mannschaft „Till Squad“ aus Mölln. Ihre selbst gebaute, mit einem Speichermodul ausgestattete Maschine namens „Crazy Head 100“ gehorcht wie befohlen. Eine Seniorin aus Kunststoff wird zum Schaukeln gebracht, ein weißes Schloss umgehoben, eine Brücke hochgeklappt. Mit den Fingern anfassen gilt nicht. Klappt. Am Schluss gibt’s Applaus satt von mehr als 100 Zuschauern am Rande des Parcours. Marten und Leo sind außer Atem und aufgeregt – aber zufrieden. Handschlag!

Ohnehin läuft in der Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums an diesem Sonnabend eine Menge nach Plan. So und so. Zehn jeweils zehnköpfige Teams von Schulen aus Hamburg und dem Norden engagieren sich mit Leidenschaft. Pädagogisches Prinzip: Technik und Wissenschaft, verpackt in einen sportlichen Wettbewerb, sollen im Team Freude sowie Impulse für die Zukunft bringen.

„First Lego League“ in Hamburger Gymnasium

Die „First Lego League“, initiiert von einer Stiftung in den USA, mobilisiert jährlich rund 39.000 Teams mit neun bis 16 Jahre alten Schülern aus 98 Ländern. Weltweit. Trotz des sinnvollen Charakters stehen für die jungen Wissenschaftler Experimentierfreude, Lust am Werkeln und Interesse am Forschen im Mittelpunkt. In separaten Arbeitsgruppen geht es um Umweltschutz im Straßenverkehr oder um Schadstoffminderung im Hamburger Hafen.

Die Ergebnisse werden auf der Bühne in Szene gesetzt – kreativ, amüsant, lehrreich. Sogar die Jüngeren passen auf. Moderator Arne Glücklich, Lehrer und Coach des Gymnasiums Alstertal, moderiert ebenso feinfühlig wie motivierend. Apropos: Nicht nur Eltern, sondern mehr als 20 Lehrer sind in in der Aula am Struckholt in Ohlsdorf als Betreuer, Helfer oder Jurymitglieder präsent. In ihrer Freizeit. Alle Achtung! Matthias Schieber, Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, macht keine Ausnahme.