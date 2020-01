Hamburg. Schon wieder ist es in Hamburg zu einem tödlichen Unfall mit einem Lkw und einem Fahrrad gekommen. Ersten Erkenntnissen nach, wollte der Radfahrer am Dienstag gegen 9 Uhr die Wendemuthstraße überqueren und wurde von einem Müllwagen überfahren. Der Mann wurde unter einem Reifen des Lkw eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Lkw überrollt Radfahrer – Augenzeugin erleidet Schock

Warum es zu dem Unfall an der Kreuzung zur Rüterstraße gekommen ist, ob der Lkw abgebogen ist und ob der Radfahrer Grün- oder Rotlicht hatte, ist noch völlig unklar. Nach Abendblatt-Informationen gibt es eine Augenzeugin des Unfalls, die einen Schock erlitten hat und deshalb zunächst nicht befragt wurde. Sie und der Fahrer des Müllwagens werden von der Notfallseelsorge der Feuerwehr betreut. Die Wendemuthstraße ist komplett gesperrt.

Diskussion über Abbiegeassistenten für Lkw

In Hamburg kommt es immer wieder schweren oder tödlichen Unfällen, bei denen Lkw Radfahrer erfassen. In der Folge gibt es immer wieder Proteste von Radfahrern für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, während der ADFC nachdrücklich eine Einführung von verpflichtenden Abbiegeassistenten bei Lastwagen fordert.

Hamburg setze sich für eine Pflicht ein, diese Abbiegeassistenten einzubauen, heißt es aus der Politik. Dies müsse jedoch auf EU-Ebene geregelt werden. Inzwischen setzt Hamburg die Technologie im Rahmen eines Pilotprojekts bei städtischen Fahrzeugen ein.