Hamburg. Eine wichtige Information für alle Fans der großen Kreuzfahrtschiffe: Das Abendblatt hat jetzt den Hamburger Kreuzfahrtkalender herausgegeben, auf dem genau nachzulesen ist, wann und wo die Schiffe in diesem Jahr den Hamburger Hafen anlaufen und wann sie die Hansestadt wieder verlassen.

Das Kreuzfahrtjahr in Hamburg beginnt am 8. Februar. An diesem Tag läuft die AIDAcara um 8 Uhr nach einer Westeuropa-Tour in Hamburg ein. Um 20 Uhr startet sie dann zu einer 14 -tägigen Kreuzfahrt durch die norwegischen Fjorde und läuft am 22. Februar wieder in Hamburg ein.

Von einer weiten Reise über den Atlantik kehrt die "Queen Victoria" am Morgen des 30. März nach Hamburg zurück. Die kleine Schwester der "Queen Mary 2" startet 14 Tage vorher in Fort Lauderdale in Florida (USA). Schon am Abend des 30. März verlässt das Schiff Hamburg wieder für eine fünftägige Reise nach Southampton (England).

Hier können Sie den Kreuzfahrtkalender herunterladen.