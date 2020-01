Prien setzt bei Inklusion mehr auf Qualität

Kiel. Beim gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern will Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien stärker die Qualität in den Vordergrund rücken. "Wir wollen die Inklusion nicht zurückdrehen", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Für sie gehe es jetzt aber nicht darum, die Inklusionsquote von rund 70 Prozent um jeden Preis weiter zu steigern. Sie wolle die Qualität in den Mittelpunkt stellen und jedes einzelne Kind, das besonders unterstützt werden muss. "Da gibt es erheblichen Verbesserungs- und Nachsteuerungsbedarf." Einen Bericht über den aktuellen Stand hat das Ministerium am Freitag dem Landtag zugeleitet.