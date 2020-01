Hamburg. Die S-Bahn Hamburg will ihre Fahrgäste in Zukunft mit einem hochautomatisierten Betrieb schneller durch die Stadt bringen. 2021 sollen die ersten Züge zwischen Berliner Tor und Bergedorf per Funksignal aus der Streckenzentrale gesteuert werden. Ein Lokführer ist an Bord, soll jedoch nur bei Störungen oder Unregelmäßigkeiten aktiv werden. Nun steuert die Stadt weitere 1,5 Millionen Euro bei, damit das System später auf das Gesamtnetz erweitert werden kann.

S-Bahn Hamburg: Bis zu 30 Prozent mehr Kapazität für Fahrgäste

Im Laufe der zwanziger Jahre sei mit einem Zuwachs an Fahrgästen von rund 50 Prozent zu rechnen, sagte S-Bahn-Chef Kay Uwe Arnecke am Mittwoch. Um dieses Volumen stemmen zu können, hat das Verkehrsunternehmen im Sommer 2018 das Vorhaben "Digitale S-Bahn Hamburg" vorgestellt und eine Testphase gestartet. Seitdem wurden einzelne Module im Betrieb eingesetzt, etwa zur Automatisierung der Streckenfreigabe oder zur Schließung der Türen.

Aus den ersten Ergebnisse dieser Versuche errechnet sich das Unternehmen eine um 20 bis 30 Prozent gewachsene Kapazität für Fahrgäste im S-Bahn-Betrieb. Diese Reserven sollen eine engere Taktung der Züge ermöglichen und den Betrieb insgesamt stabilisieren.

Regelmäßig kommt es in Hamburg zu Störungen auf den Schienen, die insbesondere im Berufsverkehr stärkere Verspätungen zur Folge haben und Tausende Pendler verärgern. Verkehrssenator Michael Westhagemann hatte deshalb im Juni 2019 erstmals zu einem Krisengipfel geladen, um die Zuverlässigkeit des Verkehrsunternehmens zu verbessern.

Deutsche Bahn, Hamburg und Siemens investieren 60 Millionen Euro

Die Arbeiten seien im Zeitplan, sagte Kay Uwe Arnecke, Geschäftsführer der S-Bahn Hamburg. "Schon heute arbeiten wir an den Konzepten, die Ergebnisse des Pilotprojekts auf das Gesamtnetz zu übertragen." Die zusätzlichen finanziellen Mittel sollen in die Planung der neuen Stellwerks- und Signaltechnik fließen. Außerdem sollen verschiedene Varianten der Flottenausrüstung untersucht werden.

Wissenswertes zu den S-Bahn-Linien in Hamburg:

Die S-Bahn gehört zum schienengebundenen Nahverkehr in Hamburg und Umland

Sie wurde 1907 in Betrieb genommen

Es gibt in Hamburg vier S-Bahn-Linien (S1, S21, S3, S31) plus zwei Verstärkerlinien (S11, S2)

Das gesamte S-Bahn-Streckennetz umfasst rund 144 Kilometer und 68 Haltestellen

Die meisten Haltestellen der S-Bahn in Hamburg haben ein funktionsbetontes Design mit offenem Bahnsteig und offenem Flachdach

Bis zum Weltkongress für Intelligente Transportsysteme (ITS) im Oktober 2021 sollen auf der 23 Kilometer langen Strecke der S21 zwischen City und Bergedorf vier Züge hochautomatisiert rollen. Neben dem hochautomatisierten Betrieb gehören dazu auch neue Fahrplankonzepte sowie eine neue Stellwerks- und Signaltechnik. Mehr als 60 Millionen Euro investieren die Deutsche Bahn, der Technologiekonzern Siemens und die Stadt Hamburg jeweils zu einem Drittel in das Vorhaben.