Hamburg. An diesem Freitag will sich die Hamburger AfD bei ihrem Landesparteitag eigentlich in Ruhe auf die heiße Phase des Bürgerschaftswahlkampfs einstimmen. Doch das könnte schwierig werden. Denn die Berufliche Schule für Medien und Kommunikation (BMK), in dessen Aula sich die Rechtsaußen-Partei versammeln will, will die Veranstaltung sabotieren.

Mit "Empörung" habe man die Nachricht aufgenommen, dass die AfD die Aula der "multikulturellen und alternativen Schule" im Stadtteil Dulsberg angemietet habe, sagt Personalrat Sven Lüdert. "Dagegen können wir nichts tun. Außer eine bunte Gegenveranstaltung."

Die BMK hat deshalb für die Zeit von 14 bis 17 Uhr ein Schulfest unter dem Motto "Vielfalt statt Einfalt" organisiert. Dabei soll es eine Theater-Performance, Livemusik und eine Werkschau der Schülerinnen und Schüler geben – und möglichst viel Lärm gemacht werden, um den Parteitag zu stören.

GEW unterstützt Kundgebung gegen AfD-Parteitag

Auch das Hamburger Bündnis gegen Rechts hat dazu aufgerufen, vor Ort gegen den AfD-Parteitag zu protestieren. Um 17 Uhr soll es eine Kundgebung an der Ecke Eulenkamp/Tiroler Straße geben. Dass die Partei die BMK als Veranstaltungsort ausgewählt habe, sei "eine besondere Provokation", heißt es in dem Aufruf: "Die Berufliche Schule am Eulenkamp ist wie alle Hamburger Schulen multikulturell, an ihr lernen Schüler*innen unterschiedlichster Herkunft, Nationen und Religionen. Sie ist gelebte Multikultur und der Gegenentwurf für das reaktionäre Gesellschaftsbild der AfD."

Der Hamburger Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) unterstützt die Kundgebung und hat die Kolleginnen und Kollegen zur Teilnahme aufgerufen.

Im vergangenen Herbst hatte das Bezirksamt Wandsbek vergeblich versucht, der AfD die Nutzung des Bürgersaals für die Parteitage Ende September und Ende Oktober zu untersagen. In einer einstweiligen Anordnung hatte das Verwaltungsgericht die Behörde verpflichtet, der AfD durch Einwirken auf den Betreiber Zugang zu dem Saal zu verschaffen.